Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Bülent Şakrak, rutin bir hastane ziyareti sırasında öğrendiği ciddi sağlık sorunu nedeniyle gündeme geldi. Peki, Bülent Şakrak hasta mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Bülent Şakrak kaç yaşında? Detaylar...

BÜLENT ŞAKRAK HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Edinilen bilgilere göre süreç, Bülent Şakrak’ın kız arkadaşının rutin sağlık kontrolleri için hastanede bulunduğu sırada başladı. Hastanedeyken kendisi için de kapsamlı bir sağlık taraması yaptırmaya karar veren oyuncu, herhangi bir rahatsızlık hissetmemesine rağmen çeşitli testlerden geçti.

Gerçekleştirilen efor testi, elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi sonuçlarında dikkat çeken bir bulguya rastlanmadı. Ancak uzman doktorun önerisi doğrultusunda yapılan sanal anjiyo, beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkardı.

İleri görüntüleme sonucunda Şakrak’ın kalp damarlarından birinde ciddi düzeyde daralma olduğu tespit edildi. İlk incelemelerde damar tıkanıklığının yüzde 70’in üzerinde olduğu değerlendirilirken, sonrasında gerçekleştirilen detaylı anjiyoda bu oranın yüzde 90’ın üzerine çıktığı belirlendi.

BÜLENT ŞAKRAK NEDEN AMELİYAT OLDU?

Sanal anjiyoda tespit edilen yüksek oranlı damar tıkanıklığının ardından Bülent Şakrak acil olarak gerçek anjiyoya alındı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda damar içerisindeki daralmanın beklenenden daha ileri seviyede olduğu görüldü.

Şakrak, yaşadığı süreci katıldığı bir televizyon programında şu sözlerle anlattı:

“Sanal anjiyoda yüzde 70'in üzerinde bir tıkanıklık görüldü. Ardından yapılan gerçek anjiyoda bu oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğu ortaya çıktı.”

Doktorlar, tıkanıklığın ciddi bir hayati risk oluşturduğuna karar verince operasyon için vakit kaybetmedi. Ertesi gün yeniden hastaneye yatırılan oyuncuya girişimsel işlem uygulanarak stent takıldı.

Başarıyla tamamlanan operasyon sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şakrak, sevenlerine moral veren açıklamasında, “Artık stentliyim ama iyiyim” ifadelerini kullandı.

ERKEN TEŞHİS BÜYÜK BİR RİSKİN ÖNÜNE GEÇTİ

Bülent Şakrak’ın yaşadığı süreç, düzenli sağlık kontrollerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Herhangi bir belirti göstermeyen damar tıkanıklığının, rutin kontroller sırasında tespit edilmesi sayesinde zamanında müdahale mümkün oldu.

Özellikle ilk testlerde risk işareti görülmemesine rağmen ileri görüntüleme yöntemleriyle sorunun ortaya çıkarılması, kapsamlı sağlık taramalarının kritik rolünü ortaya koydu. Uzmanların yönlendirmesiyle gerçekleştirilen sanal anjiyo, oyuncunun sağlık açısından büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından Şakrak’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve normal yaşamına devam ettiği öğrenildi.

BÜLENT ŞAKRAK KAÇ YAŞINDA?

Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 49 yaşında olan başarılı oyuncu, televizyon, sinema ve tiyatro projelerindeki performansıyla uzun yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip bulunuyor.