Yeşilçam dönemi Türk sinemasının en üretken ve renkli yıllarına tanıklık eden oyunculardan biri olan Bülent Katıoğlu, sanat yaşamındaki başarılarının ardından geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle sahneden uzak kaldı. Ancak sanata olan tutkusu ve azmi, onun hikayesini hâlâ ilgi çekici kılıyor. Bugün Antalya'da simit satarak hayatını sürdüren Katıoğlu, yıllar boyunca hem oyuncu hem de yapımcı olarak sinema ve tiyatro dünyasına katkıda bulunmuş önemli bir isim. Peki, Bülent Katıoğlu kimdir? Bülent Katıoğlu kaç yaşında, nereli, hangi fillerde oynadı? Detaylar...

BÜLENT KATIOĞLU KİMDİR?

Bülent Katıoğlu, 1971 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilköğretim yılları İstanbul'da geçti. Sinema ve tiyatroya ilgisi oldukça erken yaşlarda başladı; 12 yaşında Yeşilçam'ın kapılarını aralayarak figüran olarak sektöre adım attı.

Katıoğlu, yeteneğini ve tutkusunu geliştirerek sadece oyunculukta değil, senaristlik ve yapımcılık alanlarında da kendini gösterdi. Ortağı olduğu Patara Film bünyesinde yazdığı projelerde hem senarist, hem yapımcı, hem de oyuncu olarak görev aldı. Yeşilçam ve sonrasındaki dönemde birçok dizi ve filmde rol alan Katıoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde yapımda yer aldı.

Tiyatro ile tanışması ise mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleşti. Moda'daki bir tiyatroda Ferhan Şensoy'un oyununu izleyen Katıoğlu, o an tiyatrocu olmaya karar verdiğini belirtti. Sanata olan bu bağlılığı, yıllar boyunca hem ekrandaki hem sahnedeki performanslarına yansıdı.

BÜLENT KATIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Bülent Katıoğlu, 2026 itibarıyla 55 yaşındadır.

Bu süreçte diksiyonunda bozulmalar yaşansa da, sanata olan bağlılığı ve üretkenliği ile her zaman hatırlanıyor. Bugün Antalya'da simit tezgahı işleterek geçimini sağlayan Katıoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

BÜLENT KATIOĞLU NERELİ?

Bülent Katıoğlu, Gaziantep doğumludur. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Katıoğlu, burada çocukluk ve ilköğretim yıllarını geçirdi.

BÜLENT KATIOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Bülent Katıoğlu, Yeşilçam döneminde figüran olarak başladığı kariyerinde zamanla diyaloglu roller üstlendi. Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer alan Katıoğlu, hem oyuncu hem de yapımcı olarak sinema dünyasında geniş bir etki yarattı.

Sağlık sorunları nedeniyle sahneden uzaklaşmadan önce, birçok projede rol almış ve tiyatro ile dizi dünyasında da aktif olmuştur. Patara Film bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla sadece oyunculuk değil, yapımcılık ve senaristlik alanlarında da katkı sağlamıştır. Katıoğlu'nun sanat kariyeri, özellikle Yeşilçam'ın klasik yapımlarına olan katkısı ve sonrasında yer aldığı modern projelerle dikkat çekiyor.

BÜLENT KATIOĞLU'NUN SON YILLARI

Son üç yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Katıoğlu, beyine pıhtı atması, bağırsak kanseri ve kalp krizi gibi zorlu süreçlerden geçti. Yaklaşık 7 yıl önce Antalya'ya yerleşen oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle tiyatro ekibini devam ettiremedi.

Antalya'da dostlarının desteğiyle açtığı simit tezgahında simit, poğaça ve çay satarak geçimini sağlayan Katıoğlu, hayatını sade ve kendi mücadelesiyle sürdürmeye devam ediyor. Bu durum, sanat dünyasının önemli bir figürünün günlük yaşamını nasıl sürdürdüğünü gözler önüne seriyor.