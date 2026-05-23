Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer FK, teknik direktörlük görevine deneyimli futbol adamı Bülent Bölükbaşı’nı getirdiğini resmen açıkladı. Lacivert-beyazlı kulübün yaptığı duyuruda, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı ve imza töreninin gerçekleştirildiği bildirildi. Peki, Bülent Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sarıyer FK yeni direktörünü Bülent Bölükbaşı hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

SARIYER FK YENİ DİREKTÖRÜNÜ BÜLENT BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Bülent Bölükbaşı, Türk futbolunda hem futbolcu hem de teknik adam olarak uzun yıllardır görev yapan önemli isimlerden biridir. Orta saha mevkisinde forma giyen Bölükbaşı, profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Adanaspor’da başladı.

Futbolculuk döneminde mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve lider özellikleriyle öne çıkan deneyimli isim, kariyeri boyunca birçok kulüpte görev yaptı. Özellikle Kayserispor’daki kaptanlık dönemi futbol kamuoyunda dikkat çekti.

Milli takım kariyerinde ise Türkiye A Milli Takımı formasını bir kez giydi. İlk ve tek milli maçına 31 Mart 2004 tarihinde Hırvatistan karşısında çıktı.

Aktif futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlük yoluna geçen Bölükbaşı, altyapı antrenörlüğünden başlayarak farklı görevlerde deneyim kazandı. Yardımcı antrenörlük, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunan deneyimli çalıştırıcı, son olarak Ümraniyespor’da görev yaptıktan sonra Sarıyer FK’nın başına geçti.

BÜLENT BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Bülent Bölükbaşı, 17 Haziran 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

BÜLENT BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Bülent Bölükbaşı, Adana doğumludur. Futbola da doğduğu şehrin köklü kulüplerinden Adanaspor’da başladı.

BÜLENT BÖLÜKBAŞI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bülent Bölükbaşı’nın profesyonel futbolculuk kariyeri oldukça geniş bir takım geçmişine sahip. Kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı liglerinde önemli kulüplerin formasını giydi.

Deneyimli futbol adamının forma giydiği takımlar şu şekilde sıralanıyor:

Adanaspor

Hatayspor

Konyaspor

Gaziantepspor

Diyarbakırspor

Kayserispor

Kocaelispor

Ankaraspor

Giresunspor

Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Bölükbaşı, kariyeri boyunca mücadele gücü yüksek futbol anlayışıyla tanındı. Özellikle Gaziantepspor, Kayserispor ve Adanaspor dönemleri kariyerinin öne çıkan süreçleri arasında gösterildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra antrenörlük görevine başlayan Bülent Bölükbaşı, ilk olarak Adanaspor altyapısında görev yaptı. Ardından Gaziantep FK altyapısında çalışan deneyimli isim, zaman içerisinde yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerine yükseldi.

Teknik adamlık kariyerinde görev aldığı kulüpler arasında şu ekipler yer aldı:

Adanaspor (altyapı)

Gaziantep FK (altyapı)

Gaziantep BB

Al-Gharafa

Kayserispor (sportif direktör)

Çaykur Rizespor

FC Şerif

El-Okhdood

Ümraniyespor

Uluslararası deneyim de kazanan Bölükbaşı, yardımcı antrenörlük görevlerinde farklı futbol kültürleriyle çalışma fırsatı elde etti.