Bülent Baran neden öldü, Dr. Bülent Baran kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören deneyimli hekimin, baypas ameliyatı sırasında kalbinin durduğu bildirildi. Bursa Tabip Odası’nın yayımladığı taziye mesajıyla duyurulan vefat haberinin ardından Baran’ın cenaze programı da netlik kazandı. İşte Op. Dr. Bülent Baran’ın hayatı, ölüm nedeni ve cenaze törenine ilişkin tüm ayrıntılar.

BURSA’NIN TANINMIŞ HEKİMİ BÜLENT BARAN HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’da onlarca yıl boyunca sağlık hizmeti sunan Op. Dr. Bülent Baran, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olan Baran’ın ölümü; ailesini, yakınlarını, meslektaşlarını ve kendisini tanıyan hastalarını yasa boğdu. Bursa Tabip Odası, kaybın ardından kamuoyuyla bir taziye duyurusu paylaştı.

BÜLENT BARAN NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre Bülent Baran, geçen hafta yaşadığı kalp ve damar sorunları nedeniyle anjiyo oldu. Yapılan tetkiklerin ardından 20 Ekim 2026 Salı sabahı özel bir hastanede baypas ameliyatına alınan Baran’ın, operasyon sırasında kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta hekim, 70 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Baran’ın vefatı, Bursa’daki sağlık çalışanları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

DR. BÜLENT BARAN KİMDİR?

Op. Dr. Bülent Baran, Bursa’da uzun yıllar kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalıştı. Kentin köklü sağlık kuruluşlarından Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’nde yaklaşık 20 yıl başhekim olarak görev yapan Baran, hastanenin en uzun süre başhekimlik yapan isimlerinden biri oldu. Meslek hayatı boyunca yalnızca Bursa’dan değil Balıkesir, Bilecik, Kütahya ve Çanakkale gibi çevre illerden gelen binlerce hastaya ve anne adayına hizmet verdi, sayısız doğuma imza attı.

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ’NDE 20 YILLIK BAŞHEKİMLİK

Baran’ın uzun yıllar yönettiği Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi, ilerleyen dönemde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Hastanenin faal olduğu yıllarda bölgenin en önemli doğum merkezlerinden biri olarak öne çıkmasında Baran’ın başhekimlik döneminin büyük payı bulunuyordu.

BÜLENT BARAN’IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Bursa Tabip Odası’nın açıklamasına göre Op. Dr. Bülent Baran’ın cenazesi, 20 Ekim 2026 Salı günü ikindi namazının ardından İhsaniye Fatih Sultan Mehmet Camii’nden kaldırılacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Baran’ın naaşı İhsaniye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BURSA TABİP ODASI’NDAN TAZİYE MESAJI

Bursa Tabip Odası, Baran’ın vefatının ardından yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Acı kaybımız. Dr. Bülent Baran yaşamını yitirmiştir. Cenazesi bugün (20 Ekim) ikindi namazında İhsaniye Fatih Sultan Mehmet Camii’nden kaldırılıp İhsaniye Mezarlığı’na defnedilecektir. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.”