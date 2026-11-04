Bugün Yeraltı yeni bölüm var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba Yeraltı bu akşam yayınlanacak mı?

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Now TV'nin sevilen dizisi Yeraltı'nın takipçileri, 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümün akıbetini merak ediyor. Önceki gün bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, Yeraltı'nın da ertelenip ertelenmediği sorusunu gündeme getirdi. Peki, bugün Yeraltı var mı, yok mu? Yeraltı bu akşam saat kaçta başlayacak? İşte 4 Kasım Çarşamba yayın akışına ilişkin ayrıntılar…

BUGÜN YERALTI VAR MI, YOK MU?

Evet, Yeraltı dizisi 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle NOW TV ekranlarında olacak. Kanalın resmî internet sitesinde yayımlanan yayın akışında dizinin yeni bölümü saat 20.00 için listelendi.

YERALTI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Böylece önceki gün bazı dizilerin yayınlarına ara verilmesinin ardından Yeraltı izleyicilerinin merak ettiği soru da yanıt buldu. 4 Kasım Çarşamba akşamı için açıklanan programda dizinin yeni bölümünün ertelendiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

YERALTI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeraltı dizisinin 21. bölümü, 4 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak. Diziyi televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, yeni bölümü kanalın belirtilen yayın saatinde izleyebilecek.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Medyapım imzalı Yeraltı dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Yılmaz Ak, Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Burak Sevinç gibi isimler yer alıyor.