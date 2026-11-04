Bugün Yeraltı var mı, 4 Kasım Çarşamba bu akşam Yeraltı yeni bölüm var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeraltı bu akşam yeni bölümüyle NOW ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. İşte Yeraltı'nın bu akşamki yayın saatine, oyuncularına ve konusuna dair merak edilenler.

BUGÜN YERALTI VAR MI?

Evet, bugün Yeraltı var. Dizi, 4 Kasım Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yer alacak.

YERALTI YENİ BÖLÜM VAR MI?

Evet, Yeraltı bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin hayranları, merakla beklenen yeni bölümle bu akşam buluşacak.

YERALTI SAAT KAÇTA?

Yeraltı'nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında başlayacak.

YERALTI HANGİ KANALDA?

Yeraltı, her çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından NOW'un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.

YERALTI OYUNCULARI KİMLER?

Yeraltı dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Yılmaz Ak ve Sümeyye Aydoğan gibi isimler bulunuyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin merkezinde, Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Haydar Ali yer alıyor. Ailesinin katilinden intikam alan Haydar Ali, cezaevine giriyor ve burada İstanbul'un suç dünyasındaki bir kartelin içine dahil oluyor. Üç yıl sonra hâlâ sevdiği kadının, en yakın dostlarından biriyle evlendiğini öğreniyor. Aşk üçgeni etrafında şekillenen dizide, suç dünyası ile derin devlet arasındaki ilişkiler de hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

YERALTI DİZİSİNİN YAPIMCISI KİM?

Yeraltı, Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği Medyapım imzası taşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturuyor, senaryosunu ise Berna Aruz kaleme alıyor. Dizi, ilk bölümüyle 28 Ocak 2026'da NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.