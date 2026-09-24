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Bugün teknoloji dünyasının en temel kelimelerinden biri olan "robot", ilk kez hangi edebî türdeki eserde kullanılmıştır?

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Bugün teknoloji dünyasının en temel kelimelerinden biri olan 'robot', ilk kez hangi edebî türdeki eserde kullanılmıştır?
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+24 sitede yayında
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor. Bugün teknoloji dünyasının en temel kelimelerinden biri olan "robot", ilk kez hangi edebî türdeki eserde kullanılmıştır?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bugün teknoloji dünyasının en temel kelimelerinden biri olan "robot", ilk kez hangi edebî türdeki eserde kullanılmıştır?

BUGÜN TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN TEMEL KELİMELERİNDEN BİRİ OLAN "ROBOT", İLK KEZ HANGİ EDEBÎ TÜRDEKİ ESERDE KULLANILMIŞTIR?

 Romanda

Şiirde

Tiyatro oyununda

Gazete makalesinde

Cevap: Tiyatro oyununda


BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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