Bugün Survivor var mı, saat kaçta başlayacak? 26 Mart 2026 Survivor neden yok, bu akşam var mı?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026, her akşam olduğu gibi izleyicinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Bugün Survivor var mı? 26 Mart Perşembe günü TV8 yayın akışında yer alan değişiklik, yarışmanın saatine ilişkin soruları beraberinde getirdi.

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

TV8’in 26 Mart 2026 Perşembe tarihli yayın akışına göre Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Gün boyunca farklı programların ardından akşam saatlerinde canlı yayınla başlayan içeriklerin ardından yarışma izleyiciyle buluşacak.

Yayın akışında Survivor’ın yer almaya devam ettiği görülürken, yalnızca saatinde değişiklik yaşandığı dikkat çekiyor. Günün akşam kuşağında yer alan farklı yayın nedeniyle yarışma, her zamanki saatinden daha geç bir zaman diliminde ekranlara gelecek.

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor’ın saat 20.00’de başlamamasının nedeni, aynı saat diliminde yayınlanan Türkiye - Romanya karşılaşması olarak açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan mücadele, TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Bu nedenle yarışmanın yayın saati ileri bir saate alındı. İzleyicilerin her akşam alıştığı saat diliminde Survivor’ı görememesi, kanalın özel yayın akışı değişikliğinden kaynaklanıyor.

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TV8 yayın akışına göre Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümü saat 22.15’te izleyiciyle buluşacak. Saat 20.00’de başlayan Türkiye - Romanya maçının ardından yarışma ekranlara gelecek.

Yarışmanın ardından ise saat 00.15’te Survivor Ekstra programı canlı olarak yayınlanacak. Böylece akşam kuşağında Survivor içerikleri gece saatlerine kadar devam edecek.