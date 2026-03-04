Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan bayramına kaç gün kaldı, bayram ayın kaçında?

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, manevi atmosferi ve ibadet yoğunluğuyla İslam dünyasında büyük bir öneme sahip. 2026 yılı Ramazan takvimi, oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı, bayram ayın kaçında? İşte 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncel bilgiler…

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü Ramazan'ın 14. gününe denk geliyor.

Hicri takvime göre Ramazan ayı 29 gün sürecek olursa, orucun tamamlanmasına yaklaşık 16 gün bulunuyor.

Ramazan ayının gün hesabı, başlangıç tarihi esas alınarak yapılır. 19 Şubat'ta başlayan oruç ibadeti, 4 Mart itibarıyla iki haftalık süreci geride bırakmış durumda. Mübarek ayın ikinci yarısına girilirken, özellikle son 10 günün manevi açıdan daha da önem kazandığı biliniyor.

Ramazan'ın 14. günü, ayın tam ortasına yaklaşan bir döneme işaret ediyor. Bu süreçte oruç ibadetinin yanı sıra teravih namazları, mukabeleler ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar yoğun şekilde devam ediyor.

RAMAZAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI, BAYRAM AYIN KAÇINDA?

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı tarihleri de netleşti. Takvime göre:

19 Mart 2026 Perşembe – Arefe Günü

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün

4 Mart 2026 tarihi esas alındığında, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe 16 gün kalmış durumda.

Bayram, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından Müslümanlar için bir sevinç ve dayanışma dönemi olarak kabul edilir. Üç gün süren bayram boyunca aile ziyaretleri gerçekleştirilir, bayram namazı kılınır ve sosyal dayanışma ön plana çıkar.