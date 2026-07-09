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Bugün maç var mı? 9 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 9 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı 9 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Yarı final biletini almak isteyen takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "9 Temmuz Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Temmuz Perşembe kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak. Yarı finale yükselecek ilk takımların belli olacağı karşılaşmalar öncesinde gözler günün maç programına çevrilirken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. İşte 9 Temmuz Perşembe 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…

YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A Sezon Maçları
  • 09:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
  • 10:15 - TRT Spor - 2026 Dünya Kupası Özetler
  • 14:00 - beIN Haber - Süper Lig Fikstür Çekimi
  • 15:30 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 18:30 - A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün

  • 19:00 - A Spor - Ana Haber
  • 19:00 - HT Spor - Dünya Kupası Özel
  • 21:00 - A Spor - Transfer Raporu
  • 21:50 - TRT 1 - Kupa Saati
  • 22:00 - TRT Spor - Kupa Saati
  • 23:00 - A Spor - Son Sayfa
  • 23:00 - TRT 1 - Fransa - Fas
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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