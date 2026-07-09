Bugün maç var mı? 9 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak. Yarı finale yükselecek ilk takımların belli olacağı karşılaşmalar öncesinde gözler günün maç programına çevrilirken, futbolseverler maçların başlama saatlerini ve yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. İşte 9 Temmuz Perşembe 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…

YAYIN AKIŞI

07:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A Sezon Maçları

09:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

- Başlama Vuruşu 10:15 - TRT Spor - 2026 Dünya Kupası Özetler

14:00 - beIN Haber - Süper Lig Fikstür Çekimi

- Süper Lig Fikstür Çekimi 15:30 - TRT Spor - Gündem Futbol

18:30 - A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün