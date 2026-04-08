Bugün maç var mı? 8 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
8 Nisan Çarşamba akşamı sporseverler ekran başına kilitlenecek. Futbol ve basketbol liglerindeki kritik karşılaşmalar, şampiyonluk yarışındaki önemli maçlar ve heyecan dolu mücadeleler izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederken, gecenin öne çıkan müsabakaları spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında olacak. Peki, bugün maç var mı? 8 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 10:15 TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri (Futbol) – Canlı
- 14:30 TRT Spor – Serik Bld. - Vanspor (Futbol) – Canlı
- 17:00 TRT Spor – Iğdırspor - Keçiörengücü (Futbol) – Diğer
- 19:00 HT Spor – Maç Yolu (Futbol) – Diğer
- 20:00 A Spor – Avrupa'dan Futbol (Futbol) – Diğer
- 20:00 HT Spor – HT Skor (Futbol) – Canlı
- 20:00 BeIN Sports 2 – Ümraniyespor - Sakaryaspor (Futbol) – Canlı
- 20:00 BeIN Sports 1 – Göztepe - Galatasaray (Futbol) – Canlı
- 21:00 S Sport Plus – Al Hilal - Al Kholood (Futbol) – Canlı
- 22:00 Tabii – Barcelona - Atletico Madrid (Futbol) – Canlı
- 22:00 Tabii – PSG - Liverpool (Futbol) – Diğer
- 22:00 TRT Spor – Stadyum (Futbol) – Diğer
- 22:30 HT Spor – Dakika 90 (Futbol) – Diğer
- 23:00 A Spor – Son Sayfa (Futbol) – Diğer
- 23:30 TRT Spor – Teknik Analiz (Futbol) – Diğer
- 00:30 TRT Spor – Avrupa Stüdyosu (Futbol) – Diğer