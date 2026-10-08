Bugün maç var mı? 8 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “8 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 8 Ekim Perşembe maç programı ve yayın detayları haberimizde...

8 EKİM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

07:00 – S Sport – İspanya LaLiga

12:30 – S Sport – İtalya Serie A Geniş Özetler

13:30 – S Sport – İspanya LaLiga