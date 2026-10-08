Bugün maç var mı? 8 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
8 Ekim 2026 Perşembe günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “8 Ekim Perşembe hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.
Futbol heyecanını takip edenler, 8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “8 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 8 Ekim Perşembe maç programı ve yayın detayları haberimizde...
8 EKİM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
- 07:00 – S Sport – İspanya LaLiga
- 12:30 – S Sport – İtalya Serie A Geniş Özetler
- 13:30 – S Sport – İspanya LaLiga
- 14:00 – A Spor – Erciyes 38 FK - Kahta 02
- 17:00 – A Spor – Denizli İdmanyurdu Güreller - Serik Bld.
- 20:00 – A Spor – Orduspor - Karadeniz Ereğli