Haberler

Bugün maç var mı? 8 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün maç var mı? 8 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Ekim 2026 Perşembe günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “8 Ekim Perşembe hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 8 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “8 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 8 Ekim Perşembe maç programı ve yayın detayları haberimizde...

8 EKİM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

  • 07:00 – S Sport – İspanya LaLiga
  • 12:30 – S Sport – İtalya Serie A Geniş Özetler
  • 13:30 – S Sport – İspanya LaLiga

  • 14:00 – A Spor – Erciyes 38 FK - Kahta 02
  • 17:00 – A Spor – Denizli İdmanyurdu Güreller - Serik Bld.
  • 20:00 – A Spor – Orduspor - Karadeniz Ereğli
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Fed tutanaklarına göre yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha muhtemel görünüyor

Piyasalara yön verecek sinyal Fed tutanaklarından çıktı
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

İstanbul'da çöken binadan kahreden haber
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

Trump'tan Mekke İttifakı'na tam destek
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği