Bugün maç var mı? 7 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “7 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ekim Çarşamba maç programı ve yayın detayları haberimizde...

7 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

14:00 – A Spor – Zonguldak FK - Düzce Cam Düzcespor

– Zonguldak FK - Düzce Cam Düzcespor 16:00 – TRT Spor – Gündem Futbol