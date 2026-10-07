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Bugün maç var mı? 7 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 7 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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7 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “7 Ekim Çarşamba hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “7 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ekim Çarşamba maç programı ve yayın detayları haberimizde...

7 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

  • 14:00 – A Spor – Zonguldak FK - Düzce Cam Düzcespor
  • 16:00 – TRT Spor – Gündem Futbol

  • 17:00 – A Spor – Malatya Yeşilyurt SK - Gelecek Siirt 56 SK
  • 20:00 – A Spor – Eskişehir - 1922 Akşehir SK
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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