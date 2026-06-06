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Bugün maç var mı? 6 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 6 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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6 Haziran Cumartesi günü futbol gündemi yine yoğun geçiyor. Farklı lig ve turnuvalarda oynanacak karşılaşmalarda takımlar sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, futbolseverler de günün maç programını yakından takip ediyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı skorlar ve gün sonunda alınacak sonuçlar sporseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

6 Haziran'da futbol dünyasında birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Farklı lig ve turnuvalarda mücadele edecek takımlar, hedeflerine ulaşabilmek adına kritik maçlara çıkarken, futbolseverler de günün programını yakından takip ediyor. Karşılaşma saatleri, öne çıkan mücadeleler ve günün futbol gündemine ilişkin detaylar merakla araştırılıyor. İşte 6 Haziran maç takvimi...

YAYINLAR

  • 07.00 – TRT Spor : FA Cup Final Karşılaşması | Chelsea - Manchester City
  • 08.45 – TRT Spor : 1982 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar
  • 09.00 – TRT Spor : Spor Bülteni
  • 11.00 – A Spor: Milli Takım Dünya Kupası Yolu
  • 14.00 – A Spor: Bir Zamanlar Futbol
  • 15.30 – TRT Spor: Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi
  • 16.00 – TRT Spor: Aktüel Futbol
  • 16.00 – S Sport Plus: Belçika - Tunus
  • 18.00 – TRT Spor: 2022 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar

  • 20.00 – A Spor: Dünya Kupası Yolunda
  • 20.45 – S Sport Plus: Portekiz - Şili
  • 21.30 – A Spor: ABD - Almanya Hazırlık Maçı
  • 22.00 – S Sport Plus: Avustralya - İsviçre
  • 23.00 – S Sport Plus: İngiltere - Yeni Zelanda
  • 23.00 – S Sport Plus: Bolivya - İskoçya
  • 23.15 – TRT Spor: Dünya Kupasına Doğru
  • 23.30 – A Spor: Milli Maça Doğru
  • 01.00 – TRT Spor: Hazırlık Maçı | Brezilya - Mısır
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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