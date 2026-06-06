Bugün maç var mı? 6 Haziran Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

6 Haziran'da futbol dünyasında birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Farklı lig ve turnuvalarda mücadele edecek takımlar, hedeflerine ulaşabilmek adına kritik maçlara çıkarken, futbolseverler de günün programını yakından takip ediyor. Karşılaşma saatleri, öne çıkan mücadeleler ve günün futbol gündemine ilişkin detaylar merakla araştırılıyor. İşte 6 Haziran maç takvimi...

YAYINLAR

07.00 – TRT Spor : FA Cup Final Karşılaşması | Chelsea - Manchester City

: FA Cup Final Karşılaşması | Chelsea - Manchester City 08.45 – TRT Spor : 1982 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar

: 1982 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar 09.00 – TRT Spor : Spor Bülteni

: Bülteni 11.00 – A Spor: Milli Takım Dünya Kupası Yolu

14.00 – A Spor: Bir Zamanlar Futbol

15.30 – TRT Spor: Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi

16.00 – TRT Spor: Aktüel Futbol

16.00 – S Sport Plus: Belçika - Tunus

18.00 – TRT Spor: 2022 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar