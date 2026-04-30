Bugün maç var mı? 30 Nisan Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
30 Nisan Perşembe akşamı spor ekranlarında heyecan yeniden üst seviyeye çıkıyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, liglerdeki dengeleri ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek önem taşıyor. Sahadaki mücadele kadar yayın detayları da sporseverlerin gündeminde yer alırken, “Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 30 Nisan Perşembe bugün kimin maçı var?
TRT SPOR
- 10.15 Trendyol Süper Lig Goller
- 16.30 Gündem Futbol
- 19.00 Aktüel Futbol
- 22.00 Nottingham Forest - Aston Villa
TİVİBU SPOR
- 16.00 Kahramanmaraş İstiklal - Mardin 1969
- 20.00 Şanlıurfaspor - Muğlaspor
TİVİBU SPOR 3
- 17.00 Aliağa FK - Muşspor
TİVİBU SPOR 4
- 16.00 Adana 01 FK - Elazığspor
A SPOR
- 21.00 Futbol Meydanı
HT SPOR
- 22.00 Gece Yarısı
TRT 1
- 22.00 Shakhtar - Crystal Palace
TABİİ
- 22.00 Braga - Freiburg
- 22.00 Rayo Vallecano - Strasbourg