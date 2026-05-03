Bugün maç var mı? 3 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
3 MAYIS 2026 PAZAR SPOR YAYIN AKIŞI
- 13:30 - S Sport Plus - Bologna - Cagliari (Futbol)
- 13:30 - Tivibu Spor 1 - Bologna - Cagliari (Futbol)
- 14:00 - S Sport Plus - Hibernian - Celtic (Futbol)
- 14:00 - TRT Spor - Hibernian - Celtic (Futbol)
- 14:30 - S Sport Plus - Elversberg - Paderborn (Futbol)
- 14:30 - Tivibu Spor 3 - Hannover 96 - Münster (Futbol)
- 14:30 - Tivibu Spor 2 - Elversberg - Paderborn (Futbol)
- 15:00 - S Sport Plus - Celta Vigo - Elche (Futbol)
- 15:30 - S Sport Plus - Fortuna Sittard - Feyenoord (Futbol)
- 15:30 - Tivibu Spor 4 - Fortuna Sittard - Feyenoord (Futbol)
- 16:00 - S Sport Plus - Sassuolo - Milan (Futbol)
- 16:00 - BeIN MAX1 - Lille - Le Havre (Futbol)
- 16:00 - BeIN Sports 4 - Bournemouth - Crystal Palace (Futbol)
- 16:00 - Tivibu Spor 1 - Sassuolo - Milan (Futbol)
- 16:30 - Tivibu Spor 2 - St. Pauli - Mainz (Futbol)
- 16:30 - S Sport Plus - St. Pauli - Mainz (Futbol)
- 17:15 - S Sport Plus - Getafe - Rayo Vallecano (Futbol)
- 17:30 - TRT Spor - Barcelona (K) - Bayern Münih (K) (Futbol)
- 17:30 - BeIN Sports 3 - Manchester United - Liverpool (Futbol)
- 17:45 - Tivibu Spor 4 - AZ Alkmaar - Twente (Futbol)
- 18:15 - beIN Connect - Paris FC - Brest (Futbol)
- 18:15 - beIN Connect - Strasbourg - Toulouse (Futbol)
- 18:15 - BeIN MAX2 - Auxerre - Angers (Futbol)
- 18:30 - S Sport Plus - J. Sinner - A. Zverev ATP Madrid (Futbol)
- 18:30 - Tivibu Spor 3 - Monchengladbach - B. Dortmund (Futbol)
- 19:00 - S Sport Plus - Juventus - Verona (Futbol)
- 19:00 - Tivibu Spor 1 - Juventus - Verona (Futbol)
- 19:30 - S Sport Plus - Real Betis - Real Oviedo (Futbol)
- 20:00 - BeIN Sports 3 - Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği (Futbol)
- 20:00 - BeIN Sports 2 - Antalyaspor - Alanyaspor (Futbol)
- 20:00 - BeIN Sports 1 - Kayserispor - Eyüpspor (Futbol)
- 20:00 - BeIN MAX1 - Kasımpaşa - Kocaelispor (Futbol)
- 20:30 - Tivibu Spor 2 - Freiburg - Wolfsburg (Futbol)
- 20:30 - S Sport Plus - Freiburg - Wolfsburg (Futbol)
- 21:00 - BeIN Sports 5 - Aston Villa - Tottenham (Futbol)
- 21:00 - S Sport Plus - Al Qadsiah - Al Nassr (Futbol)
- 21:45 - BeIN MAX2 - Lyon - Rennes (Futbol)
- 21:45 - Tivibu Spor 1 - Inter - Parma (Futbol)
- 21:45 - S Sport Plus - Inter - Parma (Futbol)
- 22:00 - S Sport Plus - Espanyol - Real Madrid (Futbol)