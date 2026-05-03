Bugün maç var mı? 3 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam, sporseverleri ekran başında birbirinden heyecanlı ve yüksek tempolu maçlar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerindeki kritik karşılaşmalar, şampiyonluk yarışı ve üst sıralar için belirleyici sonuçlara yol açacak. Sahada yaşanacak anlık gelişmeler, izleyicileri nefes kesen anlarla buluşturacak. Rekabetin üst seviyeye çıktığı bu akşamda, hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve tüm detaylar, sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. Maçlar ve yayın saatlerine dair tüm ayrıntılar haberin devamında sizleri bekliyor.

3 MAYIS 2026 PAZAR SPOR YAYIN AKIŞI

13:30 - S Sport Plus - Bologna - Cagliari (Futbol)

13:30 - Tivibu Spor 1 - Bologna - Cagliari (Futbol)

14:00 - S Sport Plus - Hibernian - Celtic (Futbol)

14:00 - TRT Spor - Hibernian - Celtic (Futbol)

14:30 - S Sport Plus - Elversberg - Paderborn (Futbol)

14:30 - Tivibu Spor 3 - Hannover 96 - Münster (Futbol)

14:30 - Tivibu Spor 2 - Elversberg - Paderborn (Futbol)

15:00 - S Sport Plus - Celta Vigo - Elche (Futbol)

15:30 - S Sport Plus - Fortuna Sittard - Feyenoord (Futbol)

15:30 - Tivibu Spor 4 - Fortuna Sittard - Feyenoord (Futbol)

16:00 - S Sport Plus - Sassuolo - Milan (Futbol)

16:00 - BeIN MAX1 - Lille - Le Havre (Futbol)