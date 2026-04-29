Bugün maç var mı? 29 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
29 Nisan Çarşamba akşamı spor ekranlarında heyecan yeniden zirveye çıkıyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, liglerdeki sıralamayı ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Sahadaki mücadele kadar yayın detayları da sporseverlerin odağında yer alırken, “Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı? 29 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
29 NİSAN ÇARŞAMBA SPOR YAYIN AKIŞI
- 21:00 | TRT Spor – Al Nassr vs Al Ahli (Futbol) – Canlı
- 21:00 | S Sport Plus – Al Nassr vs Al Ahli (Futbol) – Canlı
- 22:00 | TRT 1 – Atletico Madrid vs Arsenal (Futbol) – Canlı
- 22:15 | S Sport Plus – Sporting Lisbon vs Tondela (Futbol) – Canlı