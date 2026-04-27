Bugün maç var mı? 27 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Nisan Pazartesi akşamı spor ekranlarında heyecan ve tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, liglerdeki sıralama ve şampiyonluk yarışı açısından kritik bir geceye işaret ederken, sahadaki mücadele kadar yayın detayları da dikkat çekiyor. “Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu sporseverlerin gündeminde öne çıkarken, karşılaşmalara dair tüm gelişmeler ve yayın bilgileri yakından takip ediliyor.

YAYINLAR

  • 13.00 – G.Saray YouTube – Galatasaray (K) – Fenerbahçe (K)
  • 16.00 – Tivibu Spor – Çorluspor 1947 – Yıldırımspor
  • 16.00 – Tivibu Spor 4 – Küçükçekmece Sinop – Etimesgut Bld.
  • 17.00 – beIN Sports 1 – Alanyaspor – Samsunspor
  • 19.30 – S Sport Plus / Tivibu Spor 1 – Cagliari – Atalanta
  • 20.00 – Tivibu Spor – Erciyes 38 FK – Mazıdağı Fosfat

  • 20.00 – Tivibu Spor 4 – Silifke Bld. – Yeşilyurt Bld.
  • 20.00 – beIN Sports 2 – Beşiktaş – Fatih Karagümrük
  • 20.00 – beIN Sports 1 – Konyaspor – Trabzonspor
  • 21.30 – S Sport Plus – Cadiz – Las Palmas
  • 21.45 – S Sport Plus / Tivibu Spor 1 – Lazio – Udinese
  • 22.00 – S Sport Plus – Espanyol – Levante
  • 22.00 – beIN Sports 3 – Manchester United – Brentford
Sahra Arslan
