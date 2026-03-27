Bugün maç var mı? 27 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
27 Mart Cuma akşamı sporseverler için ekranlar adeta bir heyecan merkezi olacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk hesapları izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, hangi maçın hangi kanalda ve hangi saatte yayınlanacağını merakla araştırıyor. Gecenin öne çıkan müsabakaları, spor gündeminde en çok tartışılan başlıklar arasında olacak. Peki, bugün maç var mı? 27 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
EXXEN – 06:00
- Yeni Kaledonya - Jamaika (Futbol)
TRT Spor – 10:15
- Dünya Kupası Elemeleri Maç Özetleri (Futbol)
TRT Spor – 16:00
- Türkiye - Ermenistan U19 (Futbol)
TRT Spor – 21:00
- Gündem Futbol (Futbol)
S Sport Plus – 22:45
- İsviçre - Almanya (Futbol)
A Spor – 23:00
- Son Sayfa (Futbol)
TRT Spor – 23:00
- İleri Üçlü (Futbol)