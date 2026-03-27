Bugün maç var mı? 27 Mart Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Mart Cuma akşamı sporseverler ekran başına kilitlenecek. Liglerdeki kritik maçlar ve heyecan dolu karşılaşmalar futbol ve basketbol tutkunlarını ekrana çekecek. Taraftarlar, hangi maçın hangi kanalda ve saat kaçta olacağını merak ederken, gecenin öne çıkan mücadeleleri ve detaylı yayın akışı haberimizde sizleri bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

EXXEN – 06:00

Yeni Kaledonya - Jamaika (Futbol)

TRT Spor – 10:15

Dünya Kupası Elemeleri Maç Özetleri (Futbol)

TRT Spor – 16:00

Türkiye - Ermenistan U19 (Futbol)

TRT Spor – 21:00

Gündem Futbol (Futbol)

S Sport Plus – 22:45

İsviçre - Almanya (Futbol)

A Spor – 23:00

Son Sayfa (Futbol)

TRT Spor – 23:00