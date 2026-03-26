Bugün maç var mı? 26 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
26 Mart Perşembe akşamı sporseverler, dopdolu ve heyecanlı bir yayın akışıyla karşılaşacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, şampiyonluk heyecanı ve kritik puan mücadeleleri ekranlara taşınacak. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta olacağını merakla takip ediyor. Gecenin öne çıkan mücadeleleri, spor gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 26 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20.00 Türkiye - Romanya (Futbol) Canlı
EXXEN YAYIN AKIŞI
- 22.45 Çekya - İrlanda (Futbol) Canlı
- 22.45 Danimarka - Kuzey Makedonya (Futbol) Canlı
- 22.45 İtalya - Kuzey İrlanda (Futbol) Canlı
- 22.45 Slovakya - Kosova (Futbol) Canlı
- 22.45 Ukrayna - İsveç (Futbol) Canlı
S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI
- 22.45 Galler - Bosna Hersek (Futbol) Canlı
- 22.45 Polonya - Arnavutluk (Futbol) Canlı