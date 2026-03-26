Bugün maç var mı? 26 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Mart Perşembe akşamı sporseverler için heyecan dolu bir yayın akışı ekrana gelecek. Liglerdeki kritik karşılaşmalar ve sonucu merak edilen maçlar, futbol ve basketbol tutkunlarının ilgisini çekecek. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederken, gecenin öne çıkan mücadeleleri ve yayın detayları haberimizde sizleri bekliyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 Türkiye - Romanya (Futbol) Canlı

EXXEN YAYIN AKIŞI

22.45 Çekya - İrlanda (Futbol) Canlı

22.45 Danimarka - Kuzey Makedonya (Futbol) Canlı

22.45 İtalya - Kuzey İrlanda (Futbol) Canlı

22.45 Slovakya - Kosova (Futbol) Canlı

22.45 Ukrayna - İsveç (Futbol) Canlı

