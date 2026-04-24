Bugün maç var mı? 24 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
24 Nisan Cuma akşamı spor ekranlarında heyecan ve tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, lig sıralaması ve şampiyonluk yarışı açısından kritik bir geceye işaret ederken, sahadaki mücadele kadar yayın detayları da dikkat çekiyor. “Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu sporseverlerin gündeminde öne çıkarken, karşılaşmalara dair tüm ayrıntılar yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 24 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
24 Nisan Cuma akşamı sporseverleri ekran başında yüksek tempolu ve rekabet düzeyi oldukça yüksek karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik mücadeleler, hem üst sıraları hem de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek sonuçlara sahne olacak. Sahadaki anlık gelişmeler ve artan rekabet, izleyicilere heyecan dolu bir akşam yaşatırken spor gündemine dair detaylar merakla yakından takip ediliyor. Tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 15:00 - Fatsa Belediye – 52 Orduspor | Tivibu Spor
- 17:00 - Ayvalıkgücü – Karşıyaka | Tivibu Spor 4
- 19:30 - Kaiserslautern – Braunschweig | S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 19:30 - Fortuna Düsseldorf – Dynamo Dresden | Tivibu Spor 3
- 20:00 - RAMS Başakşehir – Kasımpaşa | beIN Sports 1
- 20:00 - Bozokspor – Kdz. Ereğli Bld. | Tivibu Spor 4
- 20:00 - Balıkesirspor – Eskişehirspor | Tivibu Spor
- 21:30 - Leipzig – Union Berlin | S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 21:45 - Napoli – Cremonese | S Sport Plus / Tivibu Spor 3
- 21:45 - Brest – Lens | beIN Connect
- 22:00 - Leicester City – Millwall | EXXEN
- 22:00 - Sunderland – Nottingham Forest | beIN Sports 3
- 22:00 - Real Betis – Real Madrid | S Sport Plus