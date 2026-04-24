Bugün maç var mı? 24 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 24 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
24 Nisan Cuma akşamı spor ekranlarında heyecan ve tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, lig sıralaması ve şampiyonluk yarışı açısından kritik bir geceye işaret ederken, sahadaki mücadele kadar yayın detayları da dikkat çekiyor. “Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu sporseverlerin gündeminde öne çıkarken, karşılaşmalara dair tüm ayrıntılar yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 24 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

24 Nisan Cuma akşamı sporseverleri ekran başında yüksek tempolu ve rekabet düzeyi oldukça yüksek karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik mücadeleler, hem üst sıraları hem de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek sonuçlara sahne olacak. Sahadaki anlık gelişmeler ve artan rekabet, izleyicilere heyecan dolu bir akşam yaşatırken spor gündemine dair detaylar merakla yakından takip ediliyor. Tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 15:00 - Fatsa Belediye – 52 Orduspor | Tivibu Spor
  • 17:00 - Ayvalıkgücü – Karşıyaka | Tivibu Spor 4
  • 19:30 - Kaiserslautern – Braunschweig | S Sport Plus / Tivibu Spor 2
  • 19:30 - Fortuna Düsseldorf – Dynamo Dresden | Tivibu Spor 3
  • 20:00 - RAMS Başakşehir – Kasımpaşa | beIN Sports 1

  • 20:00 - Bozokspor – Kdz. Ereğli Bld. | Tivibu Spor 4
  • 20:00 - Balıkesirspor – Eskişehirspor | Tivibu Spor
  • 21:30 - Leipzig – Union Berlin | S Sport Plus / Tivibu Spor 2
  • 21:45 - Napoli – Cremonese | S Sport Plus / Tivibu Spor 3
  • 21:45 - Brest – Lens | beIN Connect
  • 22:00 - Leicester City – Millwall | EXXEN
  • 22:00 - Sunderland – Nottingham Forest | beIN Sports 3
  • 22:00 - Real Betis – Real Madrid | S Sport Plus
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi