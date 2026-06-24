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Bugün maç var mı? 24 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 24 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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24 Haziran Çarşamba günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Gün boyunca farklı organizasyonlarda oynanacak maçlar, sporseverler tarafından yakından takip edilirken, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak konusu olmaya devam ediyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arayan taraftarlar, günün maç programını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 24 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Futbolseverler, 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları yakından takip ediyor. Günün maç programında yer alan mücadeleler, taraftarlar tarafından merak edilirken, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri de yoğun şekilde araştırılıyor. Yerli ve uluslararası organizasyonlarda sahaya çıkacak takımların maçları, spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 08.00 - A Spor - Sabah Sporu
  • 10.00 - beIN Haber - beIN Haber
  • 11.00 - HT Spor - HT Spor Gündem
  • 11.00 - A Spor - Spor Ajansı
  • 12.30 - HT Spor - Kürsü
  • 13.00 - beIN Haber - Gün Ortası
  • 13.30 - HT Spor - Bakış Açısı
  • 14.00 - A Spor - Gün Ortası
  • 15.00 - HT Spor - Satır Arası
  • 15.00 - A Spor - Spor Gündemi
  • 16.00 - beIN Haber - Süper Lig Maç Özetleri
  • 17.00 - beIN Haber - Premier Lig Maç Özetleri

  • 18.00 - TRT Spor - İngiltere - Gana
  • 19.00 - A Spor - Ana Haber
  • 19.30 - beIN Haber - Ligue 1 Maç Özetleri
  • 21.00 - A Spor - Transfer Raporu
  • 21.00 - beIN Haber - beIN Haber
  • 21.15 - TRT 1 - Kupa Saati
  • 22.00 - TRT Spor - Bosna Hersek - Katar
  • 22.00 - HT Spor - Gece Yarısı
  • 22.00 - TRT 1 - İsviçre - Kanada
  • 23.00 - A Spor - Son Sayfa
  • 00.00 - HT Spor - Dünya Kupası Raporu
  • 01.00 - TRT 1 - İskoçya - Brezilya
  • 04.00 - TRT 1 - Çekya - Meksika
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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