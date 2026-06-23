Bugün maç var mı? 23 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
23 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca farklı turnuva ve organizasyonlarda sahaya çıkacak takımlar, sporseverler tarafından yakından takip edilirken, maçların saatleri ve yayınlanacağı kanallar da yoğun şekilde araştırılıyor. "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt arayan taraftarlar, günün futbol programına ilişkin detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.
Futbol tutkunları, 23 Haziran Salı günü oynanacak maçları merakla araştırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı organizasyonlarda gerçekleşecek karşılaşmaların programı belli olurken, günün maç takvimi spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Takımların sahaya çıkacağı saatler ve müsabakaların yayın bilgileri, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 23 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
23 HAZİRAN SALI MAÇ PROGRAMI
- 20.00 Portekiz - Özbekistan (TRT 1)
- 23.00 İngiltere - Gana (TRT 1)
DÜNYA KUPASI YAYINLARI
- 06.00 Ürdün - Cezayir (Tekrar) (TRT 1)
- 07.00 Fransa - Irak (TRT Spor )
- 10.15 2026 Dünya Kupası Özetler (TRT Spor )
- 10.30 Dünya Kupası'nda Bugün (A Spor )
- 12.30 Norveç - Senegal (TRT Spor )
- 15.30 FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özetleri (TRT Spor )
- 17.00 Arjantin - Avusturya (TRT Spor )
- 19.00 Kupa Saati (TRT Spor )
- 20.00 2026 Dünya Kupası Özetler (TRT Spor )
- 22.00 Kupa Saati (TRT Spor )
- 22.15 Kupa Saati (TRT 1)
- 23.00 Portekiz - Özbekistan (Tekrar) (TRT Spor )
- 02.00 Panama - Hırvatistan (TRT Spor )
- 05.00 Ürdün - Cezayir (TRT Spor )
FUTBOL PROGRAMLARI
- 08.00 Sabah Sporu (A Spor )
- 09.00 Başlama Vuruşu (HT Spor )
- 09.00 İlk Baskı (TRT Spor )
- 10.00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (TRT Spor)
- 11.00 HT Spor Gündem (HT Spor)
- 11.00 Spor Ajansı (A Spor)
- 11.00 Spor Manşet (TRT Spor)
- 13.30 Bakış Açısı (HT Spor)
- 14.00 Gün Ortası (A Spor)
- 14.30 Spor Stüdyosu (TRT Spor)
- 15.00 Spor Gündemi (A Spor)
- 15.00 Satır Arası (HT Spor)
- 17.00 Ana Haber Bülteni (HT Spor)
- 18.00 Ana Haber (A Spor)
- 18.30 Dünya Kupası'nda Bugün (A Spor)
- 19.00 Ana Haber (A Spor)
- 19.00 Dünya Kupası Özel (HT Spor)
- 21.00 Transfer Raporu (A Spor)
- 22.00 Gece Yarısı (HT Spor)
- 23.00 Son Sayfa (A Spor)
- 00.00 Dünya Kupası Raporu (HT Spor)
- 03.00 Dünya Kupası Raporu (HT Spor)
- 04.00 Gece Yarısı (Tekrar) (HT Spor)