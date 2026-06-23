Futbol tutkunları, 23 Haziran Salı günü oynanacak maçları merakla araştırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı organizasyonlarda gerçekleşecek karşılaşmaların programı belli olurken, günün maç takvimi spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Takımların sahaya çıkacağı saatler ve müsabakaların yayın bilgileri, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 23 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

23 HAZİRAN SALI MAÇ PROGRAMI

20.00 Portekiz - Özbekistan (TRT 1)

23.00 İngiltere - Gana (TRT 1)

DÜNYA KUPASI YAYINLARI

06.00 Ürdün - Cezayir (Tekrar) (TRT 1)

07.00 Fransa - Irak (TRT Spor )

) 10.15 2026 Dünya Kupası Özetler (TRT Spor )

) 10.30 Dünya Kupası'nda Bugün (A Spor )

) 12.30 Norveç - Senegal (TRT Spor )

) 15.30 FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özetleri (TRT Spor )

) 17.00 Arjantin - Avusturya (TRT Spor )

) 19.00 Kupa Saati (TRT Spor )

) 20.00 2026 Dünya Kupası Özetler (TRT Spor )

) 22.00 Kupa Saati (TRT Spor )

) 22.15 Kupa Saati (TRT 1)

23.00 Portekiz - Özbekistan (Tekrar) (TRT Spor )

) 02.00 Panama - Hırvatistan (TRT Spor )

) 05.00 Ürdün - Cezayir (TRT Spor )

FUTBOL PROGRAMLARI