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Bugün maç var mı? 22 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 22 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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22 Ekim 2026 Perşembe günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “22 Ekim Perşembe hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer uluslararası organizasyonlardaki mücadeleleri yakından takip eden sporseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 22 Ekim Perşembe günü maç programı ve canlı yayın bilgileri…

22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

  • 07:00 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Özetler
  • 07:30 - TRT Spor - Trendyol 1. Lig Özetler
  • 08:00 - A Spor - Sabah Sporu
  • 08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
  • 08:00 - TRT Spor - İlk Baskı
  • 10:15 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • 10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni
  • 11:00 - A Spor - Spor Ajansı
  • 11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem
  • 11:00 - TRT Spor - Spor Manşet
  • 12:30 - HT Spor - Kürsü
  • 12:30 - TRT Spor - Gün Ortası
  • 13:00 - HT Spor - Bakış Açısı
  • 13:20 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • 14:00 - A Spor - Gün Ortası
  • 14:00 - TRT Spor - Spor Stüdyosu
  • 15:00 - HT Spor - Satır Arası
  • 15:00 - A Spor - Spor Gündemi
  • 15:30 - TRT Spor - Spor Merkezi

  • 16:00 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol
  • 17:30 - Tabii - Kairat - Panathinaikos
  • 17:30 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 18:00 - A Spor - Avrupa Ligi Özel
  • 18:00 - HT Spor - HT Spor Ana Haber
  • 18:00 - TRT Spor - Spor Dijital
  • 19:00 - HT Spor - Maç Yolu
  • 19:45 - TRT Spor - Maç Özel
  • 19:45 - Tabii - Lech Poznan - Sunderland
  • 19:45 - TRT 1 - Trabzonspor - Hearts
  • 19:45 - Tabii - FC Ararat-Armenia - AZ Alkmaar
  • 19:45 - Tabii - Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen
  • 19:45 - Tabii - Ferencvaros - Torreense
  • 19:45 - Tabii - OFI - Bayer Leverkusen
  • 19:45 - Tabii - Juventus - Rennes
  • 19:45 - Tabii - Sturm Graz - Marsilya
  • 20:00 - A Spor - Ana Haber
  • 20:00 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • 21:00 - A Spor - Artı Futbol
  • 21:45 - TRT Spor - Maç Özel
  • 22:00 - TRT 1 - Beşiktaş - Crystal Palace
  • 22:00 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • 22:00 - Tabii - Olympiakos - Sparta Prag
  • 22:00 - Tabii - Lilleström - Real Sociedad
  • 22:00 - Tabii - Omonia Nicosia - Benfica
  • 22:00 - Tabii - Hoffenheim - Lyon
  • 22:00 - Tabii - Celtic - Celta Vigo
  • 22:00 - Tabii - Bournemouth - Milan
  • 22:00 - Tabii - Ajax - Atalanta
  • 22:30 - TRT Spor - Maç Özel
  • 23:00 - A Spor - Avrupa'dan Futbol
  • 23:00 - HT Spor - Dakika 90
  • 23:45 - TRT Spor - UEFA Avrupa Konferans Lig Özetler
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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