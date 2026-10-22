Bugün maç var mı? 22 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer uluslararası organizasyonlardaki mücadeleleri yakından takip eden sporseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 22 Ekim Perşembe günü maç programı ve canlı yayın bilgileri…

22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

07:00 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Özetler

- Trendyol Süper Lig Özetler 07:30 - TRT Spor - Trendyol 1. Lig Özetler

08:00 - A Spor - Sabah Sporu

08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

08:00 - TRT Spor - İlk Baskı

10:15 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni

11:00 - A Spor - Spor Ajansı

11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem

11:00 - TRT Spor - Spor Manşet

12:30 - HT Spor - Kürsü

12:30 - TRT Spor - Gün Ortası

13:00 - HT Spor - Bakış Açısı

13:20 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

14:00 - A Spor - Gün Ortası

14:00 - TRT Spor - Spor Stüdyosu

15:00 - HT Spor - Satır Arası

15:00 - A Spor - Spor Gündemi

15:30 - TRT Spor - Spor Merkezi