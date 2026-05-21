Bugün maç var mı? 21 Mayıs Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol karşılaşmalarının öne çıktığı yoğun bir program sporseverleri bekliyor. Kritik mücadelelerin oynanacağı gecede, lig sıralamalarını doğrudan etkileyebilecek sonuçlar büyük bir merakla takip ediliyor. Rekabetin yüksek olduğu karşılaşmalarda alınacak skorların sezonun seyrine yön vermesi beklenirken, maç programına ilişkin detaylar ve gelişmeler spor gündeminin odağında yer alıyor. Konuya dair ayrıntılar haberin devamında…

YAYINLAR

06:00 S Sport – Hollanda Ligi (Geniş Özetler)

06:30 HT Spor – Belgesel (Futbol)

– Belgesel (Futbol) 07:00 S Sport 2 – İtalya Serie A

07:00 HT Spor – 2026 Dünya Kupası Yolunda

08:00 A Spor – Sabah Sporu

08:00 HT Spor – Başlama Vuruşu

09:00 S Sport 2 – ESPN Belgeseli

09:30 S Sport – İspanya LaLiga

10:00 HT Spor – Schengen Vizesi

11:00 HT Spor – HT Spor Gündem

11:00 A Spor – Spor Ajansı

12:00 S Sport 2 – İtalya Serie A

12:30 HT Spor – Kürsü

13:30 HT Spor – Bakış Açısı

14:00 A Spor – Gün Ortası

15:00 HT Spor – Satır Arası

15:00 A Spor – Spor Gündemi

17:00 S Sport 2 – İtalya Serie A

18:00 HT Spor – Ana Haber Bülteni

18:00 A Spor – Ana Haber

19:00 S Sport – İtalya Serie A (Geniş Özetler)

19:45 Tivibu Spor 2 – Ajax - Groningen

20:00 S Sport 2 – ESPN Belgeseli

20:00 A Spor – Türkiye’nin Kupası Belgeseli

20:30 S Sport – İspanya LaLiga