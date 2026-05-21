Bugün maç var mı? 21 Mayıs Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 06:00 S Sport – Hollanda Ligi (Geniş Özetler)
- 06:30 HT Spor – Belgesel (Futbol)
- 07:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
- 07:00 HT Spor – 2026 Dünya Kupası Yolunda
- 08:00 A Spor – Sabah Sporu
- 08:00 HT Spor – Başlama Vuruşu
- 09:00 S Sport 2 – ESPN Belgeseli
- 09:30 S Sport – İspanya LaLiga
- 10:00 HT Spor – Schengen Vizesi
- 11:00 HT Spor – HT Spor Gündem
- 11:00 A Spor – Spor Ajansı
- 12:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
- 12:30 HT Spor – Kürsü
- 13:30 HT Spor – Bakış Açısı
- 14:00 A Spor – Gün Ortası
- 15:00 HT Spor – Satır Arası
- 15:00 A Spor – Spor Gündemi
- 17:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
- 18:00 HT Spor – Ana Haber Bülteni
- 18:00 A Spor – Ana Haber
- 19:00 S Sport – İtalya Serie A (Geniş Özetler)
- 19:45 Tivibu Spor 2 – Ajax - Groningen
- 20:00 S Sport 2 – ESPN Belgeseli
- 20:00 A Spor – Türkiye’nin Kupası Belgeseli
- 20:30 S Sport – İspanya LaLiga
- 21:00 S Sport Plus – Al Nassr - Damac FC
- 21:00 A Spor – Futbol Meydanı
- 21:00 TRT Spor – Al Nassr - Damac FC
- 21:00 Tabii – Al Fayha - Al Hilal Riyadh
- 21:30 Tivibu Spor 1 – Wolfsburg - Paderborn
- 21:30 S Sport Plus – Wolfsburg - Paderborn
- 22:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
- 22:00 HT Spor – Gece Yarısı
- 22:00 S Sport Plus – Partick Thistle - St. Mirren
- 22:00 Tivibu Spor 3 – Utrecht - Heerenveen
- 23:00 A Spor – Son Sayfa