Bugün maç var mı? 21 Mayıs Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

21 Mayıs Perşembe akşamı futbolseverleri, sezonun kritik dönemine damga vurabilecek karşılaşmaların yer aldığı yoğun bir maç programı bekliyor. Lig sıralamasını ve Avrupa kupalarına katılım yarışını doğrudan etkileyebilecek mücadeleler, taraftarlar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Sahada alınacak sonuçların sezonun gidişatını belirlemesi beklenirken, futbol heyecanının gece boyunca sürmesi öngörülüyor. Peki, bugün maç var mı? 21 Mayıs Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol karşılaşmalarının öne çıktığı yoğun bir program sporseverleri bekliyor. Kritik mücadelelerin oynanacağı gecede, lig sıralamalarını doğrudan etkileyebilecek sonuçlar büyük bir merakla takip ediliyor. Rekabetin yüksek olduğu karşılaşmalarda alınacak skorların sezonun seyrine yön vermesi beklenirken, maç programına ilişkin detaylar ve gelişmeler spor gündeminin odağında yer alıyor. Konuya dair ayrıntılar haberin devamında…

YAYINLAR

  • 06:00 S Sport – Hollanda Ligi (Geniş Özetler)
  • 06:30 HT Spor – Belgesel (Futbol)
  • 07:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
  • 07:00 HT Spor – 2026 Dünya Kupası Yolunda
  • 08:00 A Spor – Sabah Sporu
  • 08:00 HT Spor – Başlama Vuruşu
  • 09:00 S Sport 2 – ESPN Belgeseli
  • 09:30 S Sport – İspanya LaLiga
  • 10:00 HT Spor – Schengen Vizesi
  • 11:00 HT Spor – HT Spor Gündem

  • 11:00 A Spor – Spor Ajansı
  • 12:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
  • 12:30 HT Spor – Kürsü
  • 13:30 HT Spor – Bakış Açısı
  • 14:00 A Spor – Gün Ortası
  • 15:00 HT Spor – Satır Arası
  • 15:00 A Spor – Spor Gündemi
  • 17:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
  • 18:00 HT Spor – Ana Haber Bülteni
  • 18:00 A Spor – Ana Haber
  • 19:00 S Sport – İtalya Serie A (Geniş Özetler)
  • 19:45 Tivibu Spor 2 – Ajax - Groningen
  • 20:00 S Sport 2 – ESPN Belgeseli
  • 20:00 A Spor – Türkiye’nin Kupası Belgeseli
  • 20:30 S Sport – İspanya LaLiga

  • 21:00 S Sport Plus – Al Nassr - Damac FC
  • 21:00 A Spor – Futbol Meydanı
  • 21:00 TRT Spor – Al Nassr - Damac FC
  • 21:00 Tabii – Al Fayha - Al Hilal Riyadh
  • 21:30 Tivibu Spor 1 – Wolfsburg - Paderborn
  • 21:30 S Sport Plus – Wolfsburg - Paderborn
  • 22:00 S Sport 2 – İtalya Serie A
  • 22:00 HT Spor – Gece Yarısı
  • 22:00 S Sport Plus – Partick Thistle - St. Mirren
  • 22:00 Tivibu Spor 3 – Utrecht - Heerenveen
  • 23:00 A Spor – Son Sayfa
Sahra Arslan
