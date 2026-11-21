Bugün maç var mı? 21 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak futbol karşılaşmaları, hafta sonunun ilk gününde sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Liglerde ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak mücadeleleri takip etmek isteyen futbolseverler, günün maç programını, karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “21 Kasım Cumartesi hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
Bugün maç var mı? 21 Kasım Cumartesi günü futbol heyecanı, yurt içi ve yurt dışında oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Futbolseverler, takımlarının lig mücadelelerini ve Avrupa'daki önemli karşılaşmaları takip etmek için günün maç takvimini inceliyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak mücadelelerin başlama saatleri ve yayıncı kanalları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Günün karşılaşmaları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri…
21 KASIM 2026 CUMARTESİ BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI
21 Kasım Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig'de Galatasaray-Samsunspor ve Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmaları öne çıkarken, Avrupa'nın önemli liglerinde de birbirinden heyecanlı mücadeleler oynanacak.
- 13:30 - İstanbulspor - Keçiörengücü - TRT Avaz
- 13:30 - Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor - TRT Spor
- 13:30 - Gençlerbirliği - Gaziantep FK - beIN Sports 2
- 15:00 - Nürnberg - Braunschweig - S Sport Plus
- 15:30 - Manchester City - Fulham - beIN Sports 3
- 16:00 - Kayserispor - Sarıyer - TRT Spor
- 16:00 - Alaves - Deportivo - S Sport Plus
- 16:00 - Amedspor - Çaykur Rizespor - beIN Sports 2
- 16:00 - Galatasaray - Samsunspor - beIN Sports 1
- 16:00 - Laval - Montpellier - beIN Connect
- 17:00 - Lazio - Lecce - S Sport Plus
- 17:00 - Como - Cagliari - S Sport Plus
- 17:30 - Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund - S Sport Plus
- 17:30 - Bayer Leverkusen - Paderborn - S Sport Plus
- 17:30 - Eintracht Frankfurt - Hoffenheim - S Sport Plus
- 17:30 - Elversberg - Freiburg - S Sport Plus
- 17:30 - Union Berlin - Leipzig - S Sport Plus
- 18:00 - Aston Villa - Sunderland - beIN MAX 2
- 18:00 - Bournemouth - Nottingham Forest - beIN Connect
- 18:00 - Chelsea - Leeds United - beIN Sports 3
- 18:00 - Coventry - Crystal Palace - beIN Connect
- 18:00 - Tottenham - Ipswich Town - beIN MAX 1
- 18:15 - Rayo Vallecano - Valencia - S Sport Plus
- 19:00 - Fatih Karagümrük - Boluspor - TRT Spor
- 19:00 - Kocaelispor - Fenerbahçe - beIN Sports 1
- 19:15 - Nice - PSG - beIN Sports 4
- 20:00 - Parma - Roma - S Sport Plus
- 20:30 - Schalke 04 - Stuttgart - S Sport Plus
- 20:30 - Sevilla - Real Betis - S Sport Plus
- 20:30 - Newcastle - Arsenal - beIN Sports 3
- 22:00 - Reims - St. Etienne - beIN Connect
- 22:45 - Lens - Toulouse - beIN Sports 4
- 22:45 - Monaco - Auxerre - beIN Sports 3
- 22:45 - Napoli - Torino - S Sport Plus
- 22:45 - Lille - Lyon - beIN Sports 2
- 22:45 - Strasbourg - Brest - beIN Connect
- 23:00 - Real Madrid - Celta Vigo - S Sport Plus
- 23:00 - Motherwell - Glasgow Rangers - S Sport Plus