Bugün maç var mı? 21 Kasım Cumartesi günü futbol heyecanı, yurt içi ve yurt dışında oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Futbolseverler, takımlarının lig mücadelelerini ve Avrupa'daki önemli karşılaşmaları takip etmek için günün maç takvimini inceliyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak mücadelelerin başlama saatleri ve yayıncı kanalları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Günün karşılaşmaları saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri…

21 KASIM 2026 CUMARTESİ BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI

21 Kasım Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig'de Galatasaray-Samsunspor ve Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmaları öne çıkarken, Avrupa'nın önemli liglerinde de birbirinden heyecanlı mücadeleler oynanacak.

13:30 - İstanbulspor - Keçiörengücü - TRT Avaz

13:30 - Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor - TRT Spor

- Bandırmaspor - TRT Spor 13:30 - Gençlerbirliği - Gaziantep FK - beIN Sports 2

15:00 - Nürnberg - Braunschweig - S Sport Plus

15:30 - Manchester City - Fulham - beIN Sports 3

16:00 - Kayserispor - Sarıyer - TRT Spor

16:00 - Alaves - Deportivo - S Sport Plus

16:00 - Amedspor - Çaykur Rizespor - beIN Sports 2

16:00 - Galatasaray - Samsunspor - beIN Sports 1

16:00 - Laval - Montpellier - beIN Connect

17:00 - Lazio - Lecce - S Sport Plus

17:00 - Como - Cagliari - S Sport Plus

17:30 - Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund - S Sport Plus