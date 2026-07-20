Bugün maç var mı? 20 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Turnuvayı yakından takip eden futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?", "20 Temmuz Pazartesi Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 20 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda kritik mücadeleler futbolseverleri ekran başına toplamaya devam ediyor. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar öncesinde taraftarlar, günün maç programını, başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. "Bugün hangi maç var?", "20 Temmuz Pazartesi Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Maçlar saat kaçta başlayacak?" soruları gündemdeki yerini korurken, işte günün fikstürü ve merak edilen tüm detaylar...
YAYINLAR
17.00 - Dünya Kupası Raporu - HT Spor
20.00 - Nokta Transfer - HT Spor
21.00 - Transfer Raporu - A Spor
22.00 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor