Bugün maç var mı? 20 Temmuz Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kritik mücadeleler futbolseverleri ekran başına toplamaya devam ediyor. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar öncesinde taraftarlar, günün maç programını, başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. "Bugün hangi maç var?", "20 Temmuz Pazartesi Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Maçlar saat kaçta başlayacak?" soruları gündemdeki yerini korurken, işte günün fikstürü ve merak edilen tüm detaylar...

YAYINLAR

17.00 - Dünya Kupası Raporu - HT Spor

20.00 - Nokta Transfer - HT Spor

21.00 - Transfer Raporu - A Spor

22.00 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor