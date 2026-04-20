Bugün maç var mı? 20 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

20 Nisan Pazartesi akşamı spor severleri ekran başında yüksek tempo ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik mücadeleler, şampiyonluk yarışı ve sıralama hesaplarını doğrudan etkileyecek önem taşıyor. Sahada yaşanacak çekişmeli anlar büyük merak uyandırırken, hangi karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. peki, Bugün maç var mı? 20 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

HT SPOR

  • 08:00 Başlama Vuruşu
  • 10:00 Altın Set
  • 11:00 HT Spor Gündem
  • 12:30 Kürsü
  • 13:30 Bakış Açısı
  • 15:00 Satır Arası
  • 18:00 Ana Haber Bülteni
  • 21:00 HT Spor Özel Röportaj: Serdal Adalı
  • 23:00 Gece Yarısı

TRT SPOR

  • 08:00 İlk Baskı
  • 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
  • 10:25 Spor Bülteni
  • 11:00 Spor Manşet
  • 12:30 Gün Ortası
  • 14:00 Galatasaray Daikin - Aras Kargo
  • 15:30 Gündem Futbol
  • 18:30 Spor Stüdyosu
  • 20:00 Spor Akşamı
  • 21:00 Futbol Aklı
  • 23:00 Aktüel Futbol

A SPOR

  • 08:00 Sabah Sporu
  • 11:00 Spor Ajansı
  • 14:00 Gün Ortası
  • 15:00 Spor Gündemi
  • 18:00 Ana Haber
  • 21:00 Artı Futbol
  • 23:00 Son Sayfa

EUROSPORT

  • 09:30 Race Bikes 2. Bölüm
  • 12:00 Dünya Snooker Şampiyonası
  • 13:45 Amstel Gold Race Kadınlar
  • 15:55 Amstel Gold Race
  • 16:30 Boston Maratonu
  • 20:30 Dünya Snooker Şampiyonası

EUROSPORT 2

  • 14:55 Alpler Turu 1. Etap
  • 16:30 Boston Maratonu

TRT SPOR YILDIZ

  • 16:00 Nilüfer Belediye - Türk Hava Yolları
  • 18:55 Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Yarı Finaller

BEIN SPORTS 1

  • 20:00 Gaziantep FK - Kayserispor
  • BEIN SPORTS 3
  • 22:00 Crystal Palace - West Ham United
  • BEIN SPORTS 5
  • 19:00 Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes

S SPORT PLUS

  • 19:00 EuroLeague TV
  • 21:00 3’te 3 NBA
  • 21:30 La Coruña - Mirandés
  • 21:45 Lecce - Fiorentina

TİVİBU SPOR 1

  • 21:45 Lecce - Fiorentina
