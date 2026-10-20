Bugün maç var mı? 20 Ekim Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. Avrupa futbolunda UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öne çıkarken futbolseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Ekim Salı günü maç programı ve yayın bilgilerine ilişkin merak edilenler…

20 EKİM SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

07:00 - S Sport - İspanya LaLiga

08:00 - A Spor - Sabah Sporu

- Sabah Sporu 08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

10:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A

11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem

11:00 - A Spor - Spor Ajansı

12:30 - S Sport - İspanya LaLiga

12:30 - HT Spor - Kürsü

13:00 - HT Spor - Bakış Açısı

14:00 - A Spor - Gün Ortası

14:00 - FB TV - Fenerbahçe U19 - Slavia Prag U19

14:00 - S Sport 2 - Almanya Bundesliga

15:00 - A Spor - Spor Gündemi

15:00 - HT Spor - Satır Arası

16:00 - S Sport 2 - Made In Italy

16:30 - S Sport 2 - İtalya Serie A

17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol