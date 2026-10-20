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Bugün maç var mı? 20 Ekim Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 20 Ekim Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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20 Ekim 2026 Salı günü futbolseverler, günün maç programını ve canlı yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “20 Ekim Salı hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak maçların programını öğrenmek istiyor. Günün spor takviminde yer alan karşılaşmaların hangi saatlerde başlayacağı ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağı araştırılıyor. Avrupa futbolunda UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öne çıkarken futbolseverler, takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Ekim Salı günü maç programı ve yayın bilgilerine ilişkin merak edilenler…

20 EKİM SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

  • 07:00 - S Sport - İspanya LaLiga
  • 08:00 - A Spor - Sabah Sporu
  • 08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
  • 10:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A
  • 11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem
  • 11:00 - A Spor - Spor Ajansı
  • 12:30 - S Sport - İspanya LaLiga
  • 12:30 - HT Spor - Kürsü
  • 13:00 - HT Spor - Bakış Açısı
  • 14:00 - A Spor - Gün Ortası
  • 14:00 - FB TV - Fenerbahçe U19 - Slavia Prag U19
  • 14:00 - S Sport 2 - Almanya Bundesliga
  • 15:00 - A Spor - Spor Gündemi
  • 15:00 - HT Spor - Satır Arası
  • 16:00 - S Sport 2 - Made In Italy
  • 16:30 - S Sport 2 - İtalya Serie A
  • 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol

  • 18:00 - A Spor - Şampiyonlar Ligi Özel
  • 18:10 - HT Spor - Al Taawon - Al Qadsiah
  • 19:00 - S Sport - Hollanda Ligi
  • 19:45 - Tabii - Sabah - Borussia Dortmund
  • 19:45 - TRT 1 - Fenerbahçe - Slavia Prag
  • 19:45 - A Spor - Uluslar Ligi Özetler
  • 20:30 - A Spor - Devre Arası
  • 20:45 - A Spor - Avrupa'dan Futbol
  • 21:00 - S Sport - Dünyanın Futbolu
  • 21:00 - HT Spor - Al Nassr - Neom
  • 21:30 - A Spor - Avrupa Gecesi
  • 22:00 - Tabii - Stuttgart - Atletico Madrid
  • 22:00 - Tabii - Roma - Slovan Bratislava
  • 22:00 - Tabii - Porto - PSV
  • 22:00 - Tabii - Napoli - Bodo Glimt
  • 22:00 - Tabii - PSG - Barcelona
  • 22:00 - Tabii - Manchester City - AEK Atina
  • 22:00 - Tabii - Liverpool - Villarreal
  • 23:00 - HT Spor - Gece Yarısı
  • 23:00 - S Sport 2 - Dünyanın Futbolu
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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