Bugün maç var mı? 19 Mayıs Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
19 Mayıs Salı akşamı futbol dünyasında kritik karşılaşmaların oynanacağı bir gece yaşanıyor. Ligdeki sıralamayı ve Avrupa kupaları yarışını doğrudan etkileyebilecek maçlar taraftarların odağında. Peki, bugün maç var mı? 19 Mayıs Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol karşılaşmalarıyla dolu yoğun bir program sporseverleri bekliyor. Kritik mücadeleler liglerdeki dengeleri değiştirebilecek önemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 07:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus
- 07:30 – Dünya Kupası Grupları Tanıyalım – TRT Spor
- 07:50 – Dünya Kupası Finalleri – TRT Spor
- 08:00 – Başlama Vuruşu – HT Spor
- 08:00 – İlk Baskı – TRT Spor
- 09:00 – 2. Bundesliga – S Sport
- 10:15 – Unutulmaz Maçlar – TRT Spor
- 12:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus
- 12:30 – İspanya LaLiga – S Sport
- 16:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus
- 16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor
- 17:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus
- 19:00 – Hollanda Ligi – S Sport
- 20:00 – ZTK Özet – A Spor
- 20:30 – İspanya LaLiga – S Sport
- 21:00 – Süper Lig Analiz – A Spor
- 21:30 – Futbol Aklı – TRT Spor
- 21:30 – Bournemouth – Manchester City – beIN Sports 4
- 22:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus
- 22:15 – Chelsea – Tottenham – beIN Sports 3
- 23:00 – Aktüel Futbol – TRT Spor