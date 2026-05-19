Bugün maç var mı? 19 Mayıs Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol karşılaşmalarıyla dolu yoğun bir program sporseverleri bekliyor. Kritik mücadeleler liglerdeki dengeleri değiştirebilecek önemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

07:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus

07:30 – Dünya Kupası Grupları Tanıyalım – TRT Spor

07:50 – Dünya Kupası Finalleri – TRT Spor

08:00 – Başlama Vuruşu – HT Spor

08:00 – İlk Baskı – TRT Spor

09:00 – 2. Bundesliga – S Sport

10:15 – Unutulmaz Maçlar – TRT Spor

12:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus

12:30 – İspanya LaLiga – S Sport

16:00 – İtalya Serie A – S Sport Plus

16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor