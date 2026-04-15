Bugün maç var mı? 15 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
15 Nisan Çarşamba akşamı spor severleri ekran başında yüksek tempo ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik mücadeleler, şampiyonluk yarışını ve sıralama hesaplarını doğrudan etkileyebilecek önem taşıyor. Sahada yaşanacak çekişmeli anlar büyük merak uyandırırken, hangi karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 15 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var?
15 Nisan Çarşamba akşamı sporseverleri ekran başında yüksek tempolu ve heyecan dozu giderek artan bir yayın akışı bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik karşılaşmalar, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelelerle birlikte ekranlara taşınırken, izleyiciler unutulmaz anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
TRT SPOR
- 07:00 Premier Lig Özetler
- 08:00 İlk Baskı
- 10:25 Spor Manşet
- 12:30 Gün Ortası
- 13:30 La Liga Özetler
- 16:00 Gündem Futbol
- 18:00 Spor Merkezi
- 20:00 Spor Akşamı
- 20:30 Futbol Aklı
A SPOR
- 08:00 Sabah Sporu
- 11:00 Spor Ajansı
- 14:00 Gün Ortası
- 15:00 Spor Gündemi
- 21:00 Futbol Meydanı
- 23:00 Son Sayfa
HTSPOR
- 08:00 Başlama Vuruşu
- 12:00 Kürsü
- 13:30 Bakış Açısı
- 15:00 Satır Arası
- 18:00 Ana Haber Bülteni
BEIN HABER
- 10:00 beIN Sabah
- 13:00 Gün Ortası
- 16:00 beIN Haber
- 19:00 Muhabir Masası
- 23:30 Spor Gecesi
TABİİ
- 22:00 Arsenal - Sporting
- 22:00 Bayern Münih - Real Madrid