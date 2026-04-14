Bugün maç var mı? 14 Nisan Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
14 Nisan Salı akşamı spor severleri ekran başında yüksek tempo ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik maçlar, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip olurken, sahada yaşanacak mücadeleler büyük merak konusu haline geldi. Hangi karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 14 Nisan Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 16:00 – TRT Spor : Hedef Süper Lig (Futbol)
- 20:00 – HT Spor : Futbol X (Futbol)
- 20:00 – Tivibu Spor : İsviçre - Türkiye (Kadın Futbol) (Canlı)
- 21:00 – A Spor : Süper Lig Analiz (Futbol)
- 21:00 – TRT Spor : Gündem Futbol (Futbol)
- 21:00 – S Sport Plus: Al Qadsiah - Al Shabab (Canlı)
- 22:00 – EXXEN: Southampton - Blackburn Rovers (Canlı)
- 22:00 – EXXEN: Portsmouth - Ipswich Town (Canlı)
- 22:00 – Tabii: Liverpool - PSG (Canlı)
- 22:00 – Tabii: Atletico Madrid - Barcelona (Diğer)
- 23:00 – TRT Spor : Spor Artı (Futbol)
- 00:00 – TRT Spor: Avrupa Stüdyosu (Futbol)