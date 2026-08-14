Bugün maç var mı? 14 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

14 Ağustos 2026 Cuma maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Avrupa futbolunda oynanacak kritik karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelelerin öne çıktığı günde, farklı liglerde oynanacak karşılaşmalar da futbolseverlerin takibinde olacak. İşte 14 Ağustos 2026 Cuma gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

08:00 - Sabah Sporu - A Spor

11:30 - Hollanda Ligi Geniş Özetler - S Sport

12:30 - İspanya LALIGA Sezon Maçları - S Sport

19:30 - Holstein Kiel - St. Pauli - S Sport Plus

20:00 - Süper Lig Başlıyor - A Spor

21:00 - Al Hilal - Al Faysaly - S Sport Plus

21:30 - Galatasaray - Çorum FK - beIN Sports 1