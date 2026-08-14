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Bugün maç var mı? 14 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 14 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Avrupa kupalarında oynanacak karşılaşmalar başta olmak üzere günün öne çıkan mücadeleleri futbolseverlerin yakın takibinde olurken, "Bugün maç var mı?", "14 Ağustos Cuma hangi takımların maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

14 Ağustos 2026 Cuma maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Avrupa futbolunda oynanacak kritik karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları araştırılırken, sporseverler bugün hangi takımların sahaya çıkacağını öğrenmek istiyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelelerin öne çıktığı günde, farklı liglerde oynanacak karşılaşmalar da futbolseverlerin takibinde olacak. İşte 14 Ağustos 2026 Cuma gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - Sabah Sporu - A Spor
  • 11:30 - Hollanda Ligi Geniş Özetler - S Sport
  • 12:30 - İspanya LALIGA Sezon Maçları - S Sport
  • 19:30 - Holstein Kiel - St. Pauli - S Sport Plus
  • 20:00 - Süper Lig Başlıyor - A Spor
  • 21:00 - Al Hilal - Al Faysaly - S Sport Plus
  • 21:30 - Galatasaray - Çorum FK - beIN Sports 1

  • 21:30 - Esenler Erokspor - Sarıyer - beIN Sports 2
  • 21:30 - Skorbord - A Spor
  • 21:45 - St. Etienne - Clermont - beIN Sports 4
  • 21:45 - Reims - Dunkerque - beIN Sports 5
  • 22:15 - Sporting Lisbon - Guimaraes - beIN Sports 3
  • 22:15 - Devre Arası - A Spor
  • 22:30 - Skorboard - A Spor
  • 23:00 - 90+1 - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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