Bugün maç var mı? 12 Ekim Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
12 Ekim 2026 Pazartesi günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “12 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.
Futbol heyecanını takip edenler, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “12 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ekim Pazartesi maç programı ve yayın detayları haberimizde...
12 PAZARTESİ YAYIN AKŞI
- 07.00 – TRT Spor – UEFA Avrupa Ligi Özetler
- 08.00 – A Spor – Sabah Sporu
- 16.45 – Smartspor – Pakhtakor - Al Qadsiah
- 17.30 – TRT Spor – Leandro Trossard Özel Röportaj
- 19.00 – Smartspor 2 – Al Wasl - Al Ahli
- 19.30 – S Sport Plus – Atalanta - Venezia
- 20.00 – beIN Sports 1 – Eyüpspor - Göztepe
- 21.00 – A Spor – Artı Futbol
- 21.15 – Smartspor – Al Nassr Riyadh - Neftchi Fargona
- 21.15 – Smartspor 2 – Al Gharafa - Esteghlal FC
- 21.45 – S Sport Plus – Torino - Udinese
- 22.00 – S Sport Plus – Levante - Sevilla
- 22.00 – S Sport Plus – Tenerife - Girona
- 22.00 – beIN Sports 3 – Coventry - Newcastle
- 23.00 – A Spor – Son Sayfa
- 23.30 – TRT Spor – Aktüel Futbol