Bugün maç var mı? 12 Ekim Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “12 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ekim Pazartesi maç programı ve yayın detayları haberimizde...

12 PAZARTESİ YAYIN AKŞI

07.00 – TRT Spor – UEFA Avrupa Ligi Özetler

– UEFA Avrupa Ligi Özetler 08.00 – A Spor – Sabah Sporu

16.45 – Smartspor – Pakhtakor - Al Qadsiah

17.30 – TRT Spor – Leandro Trossard Özel Röportaj

19.00 – Smartspor 2 – Al Wasl - Al Ahli

19.30 – S Sport Plus – Atalanta - Venezia