Bugün maç var mı? 10 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Nisan Cuma akşamı spor severleri ekran başında yüksek tempolu ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde kritik mücadeleler sahne alırken, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçlar sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Hangi karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bugün maç var mı? 10 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

YAYINLAR

  • 09:30 - TABİİ - Braga - Real Betis (Futbol) – Tekrar
  • 11:35 - TABİİ - Rayo Vallecano - AEK (Futbol) – Tekrar
  • 13:40 - TABİİ - Porto - Nottingham Forest (Futbol) – Tekrar
  • 15:45 - TABİİ - Bologna - Aston Villa (Futbol) – Tekrar
  • 18:15 - TABİİ - Freiburg - Celta Vigo (Futbol) – Tekrar
  • 19:30 - TIVIBU SPOR 3 - Karlsruhe - Arminia Bielefeld (Futbol) – Canlı
  • 19:30 - TIVIBU SPOR 2 - Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel (Futbol) – Canlı
  • 20:00 - BEIN CONNECT - Paris FC - Monaco (Futbol) – Canlı
  • 20:00 - BEIN SPORTS 1 - Beşiktaş - Antalyaspor (Futbol) – Canlı
  • 20:45 - TABİİ - Crystal Palace - Fiorentina (Futbol) – Tekrar

  • 21:30 - TIVIBU SPOR 1 - Augsburg - Hoffenheim (Futbol) – Canlı
  • 21:30 - S SPORT PLUS - Augsburg - Hoffenheim (Futbol) – Canlı
  • 21:45 - TIVIBU SPOR 2 - Roma - Pisa (Futbol) – Canlı
  • 21:45 - S SPORT PLUS - Roma - Pisa (Futbol) – Canlı
  • 21:45 - BEIN CONNECT - Marsilya - Metz (Futbol) – Canlı
  • 22:00 - S SPORT PLUS - Real Madrid - Girona (Futbol) – Canlı
  • 22:00 - TIVIBU SPOR 3 - Real Madrid - Girona (Futbol) – Canlı
  • 22:00 - EXXEN - West Bromwich - Millwall (Futbol) – Canlı
  • 22:00 - BEIN CONNECT - West Ham United - Wolverhampton (Futbol) – Canlı
  • 22:25 - TABİİ - PSG - Liverpool (Futbol) – Tekrar
