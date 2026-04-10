Bugün maç var mı? 10 Nisan Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Nisan Cuma akşamı sporseverleri ekran başında heyecan dolu bir yayın programı bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik karşılaşmalar, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelelerle birlikte izleyiciyle buluşacak. Maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak edilirken, gecenin öne çıkan müsabakalarına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

YAYINLAR

09:30 - TABİİ - Braga - Real Betis (Futbol) – Tekrar

11:35 - TABİİ - Rayo Vallecano - AEK (Futbol) – Tekrar

13:40 - TABİİ - Porto - Nottingham Forest (Futbol) – Tekrar

15:45 - TABİİ - Bologna - Aston Villa (Futbol) – Tekrar

18:15 - TABİİ - Freiburg - Celta Vigo (Futbol) – Tekrar

19:30 - TIVIBU SPOR 3 - Karlsruhe - Arminia Bielefeld (Futbol) – Canlı

19:30 - TIVIBU SPOR 2 - Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel (Futbol) – Canlı

20:00 - BEIN CONNECT - Paris FC - Monaco (Futbol) – Canlı

20:00 - BEIN SPORTS 1 - Beşiktaş - Antalyaspor (Futbol) – Canlı

20:45 - TABİİ - Crystal Palace - Fiorentina (Futbol) – Tekrar