Bugün maç var mı? 1 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “1 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ekim Perşembe maç programı ve yayın detayları haberimizde...

1 EKİM MAÇ PROGRAMI

16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol

- Gündem Futbol 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol

17:30 - TRT Spor - Spor Dijital

19:00 - A Spor - Trabzonspor - Drogheda United

20:30 - TRT Spor - Özel Yayın / Serdal Adalı

21:00 - A Spor - Uluslar Ligi Özel