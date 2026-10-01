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Bugün maç var mı? 1 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 1 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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1 Ekim 2026 Perşembe günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “1 Ekim Perşembe hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “1 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ekim Perşembe maç programı ve yayın detayları haberimizde...

1 EKİM MAÇ PROGRAMI

  • 16:00 - TRT Spor - Gündem Futbol
  • 17:00 - HT Spor - Dünyadan Futbol
  • 17:30 - TRT Spor - Spor Dijital
  • 19:00 - A Spor - Trabzonspor - Drogheda United
  • 20:30 - TRT Spor - Özel Yayın / Serdal Adalı
  • 21:00 - A Spor - Uluslar Ligi Özel

  • 21:45 - A Spor - Yunanistan - Hollanda
  • 21:45 - A Haber - Almanya - Sırbistan
  • 21:45 - A2 TV - Danimarka - Portekiz
  • 21:45 - S Sport Plus - Galler - Norveç
  • 21:45 - S Sport Plus - İrlanda - Avusturya
  • 22:00 - TRT Spor - Manchester City - Real Madrid (Kadınlar)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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