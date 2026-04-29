Bugün Galatasaray maçı var mı?

Galatasaray taraftarları, 29 Nisan Çarşamba günü takımlarının sahaya çıkıp çıkmayacağını merak ederken, beklenen haber Florya'dan değil, stadyumdan geldi. Bugün resmi bir lig maçı olmasa da, sarı-kırmızılılar dev bir organizasyonla taraftarıyla buluşuyor. İşte etkinliğe dair detaylar:

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI? TARAFTARA AÇIK İDMAN HEYECANI

29 Nisan 2026 Çarşamba günü Galatasaray'ın fikstüründe resmi bir müsabaka yer almıyor; ancak sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girerken "şampiyonluk provası" niteliğinde bir adım atıyor. Bugün Galatasaray, taraftara açık antrenman organizasyonuyla tribünleri dolduracak binlerce futbolseverle bir araya gelecek. RAMS Park’ta düzenlenecek olan bu dev buluşma, şampiyonluk ateşini yerinde yakmak isteyen taraftarlar için kaçırılmaz bir fırsat olacak.

GALATASARAY TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecek olan bu özel antrenman, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Takımın tam kadro sahada olacağı idmanda, taraftarlar futbolculara ve teknik heyete tezahüratlarla moral verecek. Kapıların saatler öncesinden açılması beklenen stadyumda, şovlar ve marşlar eşliğinde unutulmaz bir atmosfer oluşması hedefleniyor.

ANTRENMAN BİLETLERİ ÜCRETLİ Mİ VE GİRİŞLER NASIL YAPILIR?

Sarı-kırmızılı yönetim, bu özel gece için taraftarlara jest yaparak girişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Ancak girişlerde izdiham oluşmaması ve stadyum kapasitesinin korunması amacıyla Passo üzerinden bilet tanımlama şartı getirildi. Taraftarların stadyuma girebilmeleri için Passo sistemine giriş yaparak ücretsiz biletlerini hesaplarına tanımlamaları gerekiyor. Bilet tanımlaması yapmayan futbolseverlerin, ücretsiz de olsa stadyuma girişine izin verilmeyecek.

RAMS PARK’TA BÜYÜK BULUŞMA İÇİN GERİ SAYIM

Şampiyonluk yarışının en kritik dönemecinde camiayı kenetlemek isteyen Galatasaray, bu organizasyonla hem oyuncularına moral aşılamayı hem de taraftarıyla olan bağını güçlendirmeyi amaçlıyor. 29 Nisan akşamı saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan futbol şöleni, sezonun geri kalanı için sarı-kırmızılı camiaya büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

GALATASARAY RAKİPLERİNE SIRALAMADA FARK ATTI

Süper Lig'de 31. haftaya 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puan toplayarak liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılı takım, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbiyi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.

SAMSUNSPOR'U YENERSE 26. KEZ ŞAMPİYON

Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi. Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak "Cimbom" deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.