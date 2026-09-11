Bugün Beşiktaş'ın maçı var mı, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş’ın bugün maçının olup olmadığı ve karşılaşmanın ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde. “ Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusunun yanıtı, maç öncesinde taraftarlar tarafından araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı takımın bugün sahasında Erzurumspor’u konuk edeceği mücadele öncesinde taraftarlar, “ Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş-Erzurumspor maçına ilişkin merak edilen tüm yayın ve karşılaşma detayları.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Erzurumspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul’da futbolseverleri ekran başına kilitlemesi beklenen mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş-Erzurumspor maçının başlama saati belli oldu. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin taraftarları, maç saatinde takımlarının performansını yakından takip edecek.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports yayınını tercih edebilecek.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki karşılaşma İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Beşiktaş, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Erzurumspor karşısında üç puan mücadelesi verecek.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Erzurumspor maçının yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşma 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Erzurumspor maçının yayın özeti:

• Maç: Beşiktaş - Erzurumspor

• Tarih: 11 Eylül 2026 Cuma

• Saat: 20.00

• Stadyum: Tüpraş Stadyumu, İstanbul

• Yayın: beIN Sports 1

• Organizasyon: Trendyol Süper Lig

BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN VAR MI?

Beşiktaş taraftarlarının bugün için en çok araştırdığı konuların başında takımın maçının olup olmadığı geliyor. Beşiktaş, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00’de Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.