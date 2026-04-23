23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yalnızca resmi törenlerle değil, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım düzenlemeleriyle de öne çıkıyor. 2026 yılı için alınan kararlar doğrultusunda hem şehir içi toplu taşıma hem de bazı karayolu geçişlerinde önemli kolaylıklar sağlanıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca kişi için “bugün toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu kritik hale geliyor. Peki, bugün ( 23 Nisan ) toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüsler, İETT, metrobüs, metrolar bedava mı? Bugün Marmaray bedava mı? Detaylar haberimizde.

BUGÜN (23 NİSAN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan 2026 tarihinde toplu taşıma hizmetlerinde önemli bir kolaylık sağlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, belirli raylı sistem hatları doğrudan ücretsiz hizmet verecek. Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri de kendi ulaşım ağlarında ücretsiz veya indirimli tarifeler uygulayacaklarını duyurdu.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde belediyeler; vatandaşların bayram coşkusuna daha rahat katılabilmesi için toplu ulaşımı kolaylaştırma yönünde adımlar attı. Bu kapsamda:

Raylı sistemlerin bir bölümü ücretsiz hizmet verecek

Belediye işletmesindeki bazı toplu taşıma araçlarında ücretsiz veya indirimli tarifeler uygulanacak

Yoğunluk beklenen hatlarda ek seferler planlanabilecek

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, tüm ulaşım araçlarının merkezi bir kararla tamamen ücretsiz olmadığıdır. Ücretsiz uygulamalar şehir ve işletmeye göre değişiklik gösterebilir.

23 NİSAN'DA OTOBÜSLER İETT METROBÜS METROLAR BEDAVA MI?

23 Nisan’da İstanbul’daki ulaşım düzenlemeleri özellikle merak konusu. Belediyeler tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde belediye bünyesindeki ulaşım hizmetlerinde ücretsiz ya da indirimli uygulamalar devreye alınacak.

Bu kapsamda İstanbul özelinde değerlendirdiğimizde:

İETT otobüsleri

Metrobüs hattı

Metro ve tramvay hatları

Vapur seferleri

gibi ulaşım araçlarının ücretsiz veya indirimli olması yönünde belediye duyuruları bulunuyor. Ancak uygulamanın kapsamı ve detayları hat bazında farklılık gösterebileceğinden, yolcuların güncel belediye açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.

Özellikle bayram günlerinde yoğunluk yaşanması beklendiği için, ücretsiz ulaşım hizmeti hem şehir içi hareketliliği artırıyor hem de özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bu da trafik yoğunluğunun kontrol altına alınmasına katkı sağlıyor.

BUGÜN MARMARAY BEDAVA MI?

23 Nisan 2026 için en net ve kesinleşmiş ücretsiz ulaşım hizmetlerinden biri Marmaray hattı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre:

İstanbul’da Marmaray

Ankara’da Başkentray

İzmir’de İzban hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

23 NİSAN'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu taşımanın yanı sıra karayolu kullanacak vatandaşlar için de önemli bir düzenleme bulunuyor. Resmi karara göre:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

23 Nisan bayramı süresince ücretsiz olacak.

Ancak tüm köprü ve geçiş noktaları bu kapsama dahil değil. Özellikle Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen projeler ücretli olmaya devam edecek. Bu kapsam dışında kalanlar:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Osmangazi Köprüsü

Avrasya Tüneli

Bu geçiş noktalarında standart ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek.