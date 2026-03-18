Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında, nereli?

Türk ekranlarının tanınan yüzlerinden Buğra Gülsoy, oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlık kimliğiyle öne çıkıyor. 44 yaşındaki Gülsoy'un hayat hikayesi, memleketi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Buğra Gülsoy kimdir ve hangi projelerle tanınıyor? Ayrıntılar haberimizin devamında…

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

Behiç Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982, Ankara doğumlu Türk oyuncu, kısa film yönetmeni ve yazardır. Tiyatro, sinema ve dizilerde rol almış, kısa film yönetmenliği yapmıştır. Kıbrıs Film Derneği'nin kurucularından biri olan Gülsoy, Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür.

BUĞRA GÜLSOY KAÇ YAŞINDA?

Behiç Buğra Gülsoy 2026 yılı itibarı ile 44 yaşındadır.

BUĞRA GÜLSOY NERELİ?

Ankara doğumlu olan Gülsoy'un babası Niğdeli, annesi Erzincanlıdır.

BUĞRA GÜLSOY'UN KARİYERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Gülsoy, tiyatroya 13 yaşında başlamış, Tiyatro Kutu ve GET Yapım ile tiyatro çalışmalarını sürdürmüştür. Dizi kariyerinde Hepimiz Birimiz İçin, Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Eski Hikâye, Aşk Yeniden, Kızım ve Bahar gibi projelerde başrol ve önemli karakterleri canlandırmıştır. Sinema filmleri arasında Güneşi Gördüm, Gölgeler ve Suretler, Görümce, Cebimdeki Yabancı ve Yaren Leylek yer alır. Tiyatro yönetmenliği ve afiş tasarımıyla da projelerde yer almış, çeşitli ödüller ve Altın Kelebek adaylıkları kazanmıştır. İstanbul'da ikamet eden Gülsoy, tiyatro ve ekran çalışmalarına aktif şekilde devam etmektedir.