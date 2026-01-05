Budowlani Lodz Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerden CANLI izlenir?

Avrupa arenasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Budowlani Lódz ve Fenerbahçe Medicana'nın mücadelesi, sporseverlerin gündeminde. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak istemeyen izleyiciler, yayıncı kuruluş ve canlı yayın seçenekleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Budowlani Lódz – Fenerbahçe Medicana karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı?

BUDOWLANI LODZ – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Budowlani Lodz ile Fenerbahçe Medicana mücadelesiyle devam ediyor. Avrupa sahnesindeki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUDOWLANI LODZ – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler için TRT Spor Yıldız, farklı platformlar üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Kanal; Digiturk, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarının yanı sıra Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de izlenebiliyor.

BUDOWLANI LODZ – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Budowlani Lodz ile Fenerbahçe Medicana arasındaki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 06 Ocak Salı günü voleybolseverlerle buluşacak.

BUDOWLANI LODZ – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Avrupa arenasındaki kritik mücadele, saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

BUDOWLANI LODZ – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan karşılaşma, Polonya'nın Lodz kentinde, Lodz Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.