Bu hafta diziler var mı? Bayram haftası dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı?

Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlaması ve 30 Mayıs’ta sona erecek olması nedeniyle televizyon yayın akışlarında değişiklikler yapıldı. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı yer aldı.

BAYRAM HAFTASI DİZİLER VAR MI, ARA MI VERDİ?

Kurban Bayramı haftasında birçok dizinin yayın akışında değişikliğe gidildi. Bazı yapımlar tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, bazı dizilerin yayın saatlerinde farklı programlar yer aldı. Kanal ve gün bazında açıklanan yayın akışları izleyicilerin gündeminde yer aldı.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin saat 20.00’de tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Haftanın ilk gününde yeni bölüm yerine tekrar bölüm tercih edilmesi dikkat çekti. Dizinin takipçileri yayın akışındaki değişikliği araştırmaya başladı.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Kanal D yayın akışında Eşref Rüya dizisinin yayın saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü yer aldı. Aynı gün ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin saatinde ise Buz Devri 5 filmi ekrana gelecek. Her iki yapımın yayın saatlerinde farklı içeriklerin bulunması nedeniyle izleyiciler yayın akışlarını yakından takip etmeye başladı.

29 Mayıs 2026 Cuma günü Kanal D’de Arka Sokaklar dizisinin saat 20.00’de tekrar bölümüyle yayınlanacağı açıklandı. Aynı akşam TRT1 yayın akışında Taşacak Bu Deniz dizisi saat 20.00’de yer aldı. Show TV’nin yayın akışında ise Kızılcık Şerbeti’nin aynı gün saat 20.00’de ekrana geleceği bilgisi paylaşıldı.