Bu gece Trabzon'da deprem bekleniyor mu? Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür görüşleri!

"Bu gece Trabzon'da deprem olur mu?" sorusu sosyal medyada hızla yayılırken, Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan ve Naci Görür'ün daha önce yaptığı açıklamalar yeniden araştırılmaya başlandı. Karadeniz bölgesindeki fay hatları ve Trabzon'un deprem riski hakkında uzman isimlerin görüşleriaraştırılıyor.

TRABZON AÇIKLARINDA GECE SAATLERİNDE DEPREM

Karadeniz'de Trabzon açıklarında gece saatlerinde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK AÇIKLANDI

Yetkili kurumlar tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Trabzon'un yaklaşık 28.66 kilometre açığında olduğu bildirildi.

SAAT 23.15'TE KAYDEDİLDİ

Söz konusu sarsıntı saat 23.15'te meydana geldi. Depremin özellikle kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedildiği ifade edildi.

DEPREM 14.61 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Yerin 14.61 kilometre derinliğinde oluşan deprem, uzmanlara göre düşük şiddeli olsa da bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk incelemelere göre deprem sonrası can veya mal kaybına dair herhangi bir ihbar yapılmadı. Yetkililer gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR: DEPREM OLACAK MI?

Trabzon açıklarında meydana gelen depremin ardından gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Kamuoyunda yakından takip edilen isimlerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Jeoloji alanında çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan sarsıntıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de Trabzon açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya ya da resmi kanallar üzerinden bir değerlendirme yapmadığı görüldü.

Uzman isimlerden ilerleyen saatlerde açıklama gelmesi halinde sayfamız güncellenecektir.