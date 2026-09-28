Bu akşam TV'de ne var? 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve dizileri

Bu akşam TV'de ne var? 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve dizileriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28 Eylül 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. Pazartesi akşamı Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV, TRT 1 ve ATV'nin yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve ekrana gelecek diziler...
Pazartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Evlilik Güzeldir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, Show TV'de Güldür Güldür Show ve NOW TV'de Ömür Usta ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve diziler...
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Evlilik Güzeldir (20.00)
ATV: Altı Üstü İstanbul (20.00)
Kanal D : Uzak Şehir (20.00)
Show TV: Güldür Güldür Show (20.00)
NOW TV: Ömür Usta (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Evlilik Güzeldir
00:15 Yerli Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni bölüm)
00:15 Haysiyet
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
20:45 Milli Maça Doğru
21:45 Türkiye - İtalya maçı
00:00 Altı Üstü İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı