Bu akşam TV'de ne var? 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve dizileri

Pazartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Evlilik Güzeldir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, Show TV'de Güldür Güldür Show ve NOW TV'de Ömür Usta ekrana gelecek. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte 28 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve diziler...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Evlilik Güzeldir (20.00)

ATV: Altı Üstü İstanbul (20.00)

Kanal D : Uzak Şehir (20.00)

Show TV: Güldür Güldür Show (20.00)

NOW TV: Ömür Usta (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Evlilik Güzeldir

00:15 Yerli Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:45 Gelinim Mutfakta

16:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir (Yeni bölüm)

00:15 Haysiyet

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

20:45 Milli Maça Doğru

21:45 Türkiye - İtalya maçı

00:00 Altı Üstü İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 Sevdan Bir Ateş

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gece Hattı