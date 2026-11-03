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Bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı var mı, yok mu? 3 Kasım Salı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı var mı, yok mu? 3 Kasım Salı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm yayınlanacak mı?
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın izleyicileri, bu akşamki yayın akışını merak ediyor. Her hafta yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin hayranları, 3 Kasım Salı akşamı Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayacak. TRT 1, bu akşam dizinin tekrar bölümünü yayınlayacak. Kanal, bu akşam ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak maçı da canlı olarak ekrana getirecek. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşamki yayın durumuna dair merak edilenler.

BU AKŞAM MEHMED: FETİHLER SULTANI VAR MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam TRT 1 ekranlarında yer alacak, ancak yeni bölüm yayınlanmayacak. Kanal, bu akşam dizinin tekrar bölümünü ekrana getirecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin hayranları, yeni bölümü izlemek için önümüzdeki haftayı bekleyecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

TRT 1, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. Saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yerine dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünün önümüzdeki hafta salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın akışında herhangi bir değişiklik olması halinde güncel bilgiler TRT 1'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDEN İZLENİR?

Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii ve TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden de izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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