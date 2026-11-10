Bu akşam maç yok mu, bu akşam kimin maçı var, maçlar hangi kanalda?

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Bu akşam, 10 Kasım 2026 Salı günü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç oynanacak. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Roma ve PSG gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin kadın takımları sahaya çıkacak. Karşılaşmaların tamamı Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak. İşte bu akşam oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.

BU AKŞAM MAÇ YOK MU?

Bu akşam Süper Lig'de maç bulunmuyor. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig'e milli ara verildi. Bununla birlikte bu akşam UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşma oynanacak.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

10 Kasım 2026 Salı akşamı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar şöyle:

20.45 Hacken Chelsea

20.45 Real Madrid Paris FC

23.00 Roma Servette

23.00 Inter Manchester City

23.00 PSG Bayern Münih

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamı Disney+ üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Disney+ internet üzerinden yayın yaptığı için karşılaşmaların Digiturk, D Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor. Maçlar, Disney+'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izlenebilecek.

HACKEN CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hacken Chelsea maçı, saat 20.45'te Göteborg'daki Nordic Wellness Arena'da oynanacak. Karşılaşma Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.

REAL MADRID PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Paris FC maçı, saat 20.45'te Madrid'deki Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.

ROMA SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma Servette maçı, saat 23.00'te Roma'daki Tre Fontane Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.

INTER MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Manchester City maçı, saat 23.00'te Monza'daki U-Power Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Bayern Münih maçı, saat 23.00'te Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak. Karşılaşma Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, bu akşam oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmaları izlemek için Disney+ aboneliği gerekiyor.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.