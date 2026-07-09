Bu akşam hangi diziler var? 9 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon ekranlarında günü takip etmek isteyen izleyiciler, 9 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, sinema filmleri, haber bültenleri ve eğlence içerikleri merak edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "9 Temmuz Perşembe hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi, film ve yarışmalar ekrana gelecek?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.
9 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri yakından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da ilgiyle bekleniyor. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 9 Temmuz 2026 Perşembe güncel TV yayın akışı...
ATV
- 02:20 - Aldatmak
- 05:00 - Safir
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Kırgın Çiçekler
- 13:00 - Gün Ortası
- 14:00 - Altı Üstü İstanbul
- 16:30 - A.b.i·.
- 19:00 - Atv Ana Haber
- 20:00 - Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 00:30 - Akrep Kral: Güç Peşinde
- 02:15 - Benim Adım Gültepe
- 04:00 - Benim Adım Gültepe
- 05:30 - Kuzey Güney
- 07:00 - Yabancı Damat
- 09:30 - Yaprak Dökümü
- 12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 - Magazin D Yaz
- 14:00 - Uzak Şehir
- 16:45 - Aşk-ı Memnu
- 19:00 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Daha 17
NOW TV
- 08:30 - Çalar Saat
- 10:00 - Her Yerde Sen
- 12:00 - Şahane Hayatım
- 14:45 - Sen Çal Kapımı
- 16:45 - Karagül
- 19:00 - NOW Ana Haber
- 20:00 - Zengo
- 22:15 - Kız Babası
- 00:15 - Aşk Yeniden
- 02:45 - İnadına Aşk
- 04:45 - Yasak Elma
- 06:00 - Karagül
SHOW TV
- 02:30 - Gizli Görev
- 04:15 - Kurtarıcı
- 06:00 - Yeni Gelin
- 08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - Bahar
- 12:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15:00 - Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - Show Ana Haber
STAR TV
- 00:15 - Bittin Sen
- 01:45 - Bittin Sen
- 03:00 - İstanbullu Gelin
- 05:00 - Erkenci Kuş
- 07:00 - İstanbullu Gelin
- 09:30 - Ateşböceği
- 12:00 - Asuman Krause ile Hayat...
- 14:00 - Aramızda Kalsın
- 16:30 - Erkenci Kuş
- 19:00 - Star Haber
TRT 1
- 00:45 - 3'te 3
- 02:00 - Seksenler
- 03:05 - Yürek Çıkmazı
- 05:30 - Hayallerinin Peşinde
- 06:15 - Turgay Başyayla ile...
- 07:15 - Hangimiz Sevmedik
- 09:50 - Kasaba Doktoru
- 13:15 - Seksenler
- 14:30 - Yürek Çıkmazı
- 17:45 - Lingo Türkiye
- 19:00 - Ana Haber
- 19:55 - İddiaların Aksine
- 20:00 - Önemsiz Biri
TV8
- 00:15 - Gazete Magazin
- 04:30 - Oynat Bakalım
- 05:30 - Tuzak
- 07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - MasterChef Türkiye
- 09:45 - Gazete Magazin
- 14:00 - MasterChef Türkiye