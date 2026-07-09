Bu akşam hangi diziler var? 9 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

9 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri yakından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da ilgiyle bekleniyor. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 9 Temmuz 2026 Perşembe güncel TV yayın akışı...

ATV

02:20 - Aldatmak

05:00 - Safir

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Kırgın Çiçekler

13:00 - Gün Ortası

14:00 - Altı Üstü İstanbul

16:30 - A.b.i·.

19:00 - Atv Ana Haber

20:00 - Var Mısın Yok Musun

KANAL D

00:30 - Akrep Kral: Güç Peşinde

02:15 - Benim Adım Gültepe

04:00 - Benim Adım Gültepe

05:30 - Kuzey Güney

07:00 - Yabancı Damat

09:30 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 - Magazin D Yaz

D Yaz 14:00 - Uzak Şehir

16:45 - Aşk-ı Memnu

19:00 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Daha 17

NOW TV

08:30 - Çalar Saat

10:00 - Her Yerde Sen

12:00 - Şahane Hayatım

14:45 - Sen Çal Kapımı

16:45 - Karagül

19:00 - NOW Ana Haber

20:00 - Zengo

22:15 - Kız Babası

00:15 - Aşk Yeniden

02:45 - İnadına Aşk

04:45 - Yasak Elma

06:00 - Karagül

SHOW TV

02:30 - Gizli Görev

04:15 - Kurtarıcı

06:00 - Yeni Gelin

08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - Bahar

12:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:25 - Show Ana Haber

STAR TV

00:15 - Bittin Sen

01:45 - Bittin Sen

03:00 - İstanbullu Gelin

05:00 - Erkenci Kuş

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 - Ateşböceği

12:00 - Asuman Krause ile Hayat...

14:00 - Aramızda Kalsın

16:30 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

TRT 1

00:45 - 3'te 3

02:00 - Seksenler

03:05 - Yürek Çıkmazı

05:30 - Hayallerinin Peşinde

06:15 - Turgay Başyayla ile...

07:15 - Hangimiz Sevmedik

09:50 - Kasaba Doktoru

13:15 - Seksenler

14:30 - Yürek Çıkmazı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Önemsiz Biri

TV8