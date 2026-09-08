Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Eylül Pazartesi geride kalırken televizyon ekranlarında bugün izleyicileri birbirinden farklı program, dizi, yarışma ve filmler bekliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in gün boyunca yayınlayacağı içerikler merak edilirken, özellikle akşam kuşağındaki yapımlar yakından takip ediliyor. “Bugün TV’de ne var?”, “8 Eylül Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” soruları araştırılıyor.

Televizyon kanallarının 8 Eylül 2026 Salı yayın akışları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, kanalların yayın programlarını araştırmaya başladı. Peki, 8 Eylül Salı günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’de hangi programlar var? İşte 8 Eylül Salı TV yayın akışı...

8 EYLÜL 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Altı Üstü İstanbul
  • 16.00 Esra Eron’da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 A.B.İ

8 EYLÜL 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İkizler Memo - Can
  • 09.00 Yaprak Dökümü
  • 11.30 Daha 17
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Haysiyet

8 EYLÜL 2026 SALI NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İlk Bakış
  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12.30 Kirli Sepeti
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Karagül
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Recep İvedik 7
  • 22.45 Sekizinci Aile

8 EYLÜL 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Siyah Kalp
  • 09.00 Güzel Günler
  • 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Korkusuz Korkak
  • 21.45 Sağ Salim 2

8 EYLÜL 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Güzel Köylü
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Tuzlu Kahve

8 EYLÜL 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.50 Kalk Gidelim
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.40 Alpaslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Evlilik Güzeldir

8 EYLÜL 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 MasterChef Türkiye
  • 13.00 Doktor Aksoy
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Selçuk Mızraklı tahliye edildi! İşte ilk görüntüler
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis

Atlas Çağlayan'ın katiline verilen ceza belli oldu
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu

Hindistan’da 72 yıllık tapınak Ganj Nehri’ne çöktü

72 yıllık tapınak dakikalar içinde Ganj Nehri’ne çöktü
İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

İmamoğlu cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi

10 yaşındaki Mehmet 2 tonluk aracın altında can verdi
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor