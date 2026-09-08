Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Eylül Pazartesi geride kalırken televizyon ekranlarında bugün izleyicileri birbirinden farklı program, dizi, yarışma ve filmler bekliyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in gün boyunca yayınlayacağı içerikler merak edilirken, özellikle akşam kuşağındaki yapımlar yakından takip ediliyor. “Bugün TV’de ne var?”, “8 Eylül Salı hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” soruları araştırılıyor.
Televizyon kanallarının 8 Eylül 2026 Salı yayın akışları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar ekrana gelecek yapımları öğrenmek isteyenler, kanalların yayın programlarını araştırmaya başladı. Peki, 8 Eylül Salı günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’de hangi programlar var? İşte 8 Eylül Salı TV yayın akışı...
8 EYLÜL 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.00 Esra Eron’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 A.B.İ
8 EYLÜL 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 İkizler Memo - Can
- 09.00 Yaprak Dökümü
- 11.30 Daha 17
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Haysiyet
8 EYLÜL 2026 SALI NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İlk Bakış
- 08.30 Çalar Saat
- 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12.30 Kirli Sepeti
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Karagül
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Recep İvedik 7
- 22.45 Sekizinci Aile
8 EYLÜL 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Siyah Kalp
- 09.00 Güzel Günler
- 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
- 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Korkusuz Korkak
- 21.45 Sağ Salim 2
8 EYLÜL 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Güzel Köylü
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Tuzlu Kahve
8 EYLÜL 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.50 Kalk Gidelim
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.40 Alpaslan: Büyük Selçuklu
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Evlilik Güzeldir
8 EYLÜL 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 MasterChef Türkiye
- 13.00 Doktor Aksoy
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye