Bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Ocak tarihinde yayın akışında hangi dizilerin olduğunu merak eden izleyiciler için bilgi veriliyor. ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1 ve Kanal D gibi kanallardaki dizi yayınları hakkında detaylar haberde yer alıyor.

7 Ocak Çarşamba akşamı yaklaşırken televizyon ekranlarında rekabetin dozu artıyor. Ulusal kanallar, akşam kuşağında izleyicinin ilgisini çekmesi beklenen yapımlarla prime time'da güçlü bir yarışa hazırlanıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Kuruluş Orhan
  • 23.20 – Çakallarla Dans 4

KANAL D

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 13.45 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Eşref Rüya
  • 23.15 – Beyaz'la Joker

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Kıskanmak
  • 19.00 – Now Ana Haber
  • 20.00 – Emanet
  • 22.30 – Aşk Yolunda

SHOW TV

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Düğün Dernek
  • 22.15 – Kapımdaki Casus

STAR TV

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Sahipsizler
  • 23.30 – Düğüm Salonu

TRT 1

  • 06.40 – Kalk Gidelim
  • 09.25 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.40 – Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 19.55 – İddiaların Aksine
  • 20.00 – Persona
  • 21.45 – Arıcı: Ölüm Kovanı

TV8

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
