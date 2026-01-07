Bu akşam hangi diziler var? 7 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
7 Ocak tarihinde yayın akışında hangi dizilerin olduğunu merak eden izleyiciler için bilgi veriliyor. ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1 ve Kanal D gibi kanallardaki dizi yayınları hakkında detaylar haberde yer alıyor.
7 Ocak Çarşamba akşamı yaklaşırken televizyon ekranlarında rekabetin dozu artıyor. Ulusal kanallar, akşam kuşağında izleyicinin ilgisini çekmesi beklenen yapımlarla prime time'da güçlü bir yarışa hazırlanıyor. Detaylar haberin devamında…
ATV
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Kuruluş Orhan
- 23.20 – Çakallarla Dans 4
KANAL D
- 07.00 – Yabancı Damat
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Arka Sokaklar
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Eşref Rüya
- 23.15 – Beyaz'la Joker
NOW TV (FOX TV)
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Kıskanmak
- 19.00 – Now Ana Haber
- 20.00 – Emanet
- 22.30 – Aşk Yolunda
SHOW TV
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Düğün Dernek
- 22.15 – Kapımdaki Casus
STAR TV
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 – Erkenci Kuş
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Sahipsizler
- 23.30 – Düğüm Salonu
TRT 1
- 06.40 – Kalk Gidelim
- 09.25 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.40 – Kara Ağaç Destanı
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 19.55 – İddiaların Aksine
- 20.00 – Persona
- 21.45 – Arıcı: Ölüm Kovanı
TV8
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026