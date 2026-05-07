Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Mayıs Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı ve dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Prime time kuşağında diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve özel içerikler art arda ekrana gelirken, “Bu akşam hangi program hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Farklı kanalların yayın akışları yakından takip edilirken, ekran başında yoğun bir izleyici ilgisi bekleniyor. Detaylar haberin devamında…

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1

06.35 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Çizmeli Kedi

22.00 Aston Villa – Nottingham Forest

TV8